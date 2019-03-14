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Архиепископ Кондрусевич поднялся после операции
Глава Римско-католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич поднялся после операции, пишет сайт catholic.by. Утром 13 марта ему сделали плановую операцию на позвоночнике, она прошла без осложнений.
Тадеуш Кондрусевич / Catholic.by
К вечеру иерарх очнулся после наркоза, но при этом чувствовал сильную боль.
Однако уже на следующий дней он сообщил: "Сегодня по рекомендации врачей стал на ноги и походил по палате. Рана ещё болит, но самое главное, что уже на второй день после операции я могу ходить. Спасибо за молитвы и солидарную поддержку!"
Пока неизвестно, насколько затянется период реабилитации. 73-летний митрополит Минско-Могилёвский находится в больнице с 10 марта.
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Глава Римско-католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич поднялся после операции, пишет сайт catholic.by. Утром 13 марта ему сделали плановую операцию...
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