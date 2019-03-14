Архиепископ Кондрусевич поднялся после операции

Тадеуш Кондрусевич / Catholic.by





К вечеру иерарх очнулся после наркоза, но при этом чувствовал сильную боль.





Однако уже на следующий дней он сообщил: "Сегодня по рекомендации врачей стал на ноги и походил по палате. Рана ещё болит, но самое главное, что уже на второй день после операции я могу ходить. Спасибо за молитвы и солидарную поддержку!"









Пока неизвестно, насколько затянется период реабилитации. 73-летний митрополит Минско-Могилёвский находится в больнице с 10 марта.