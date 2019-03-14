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СМИ: ЕС поддержит "жесткий" Brexit, если Британия ничего не решит
Страны Евросоюза могут поддержать "жесткий" Brexit, если парламент Великобритании не примет соглашение о выходе или не представит четкой альтернативы.
Об этом сообщает французское издание
Саммит ЕС запланирован на 21-22 марта, ожидается, что британский парламент до этого времени еще раз попытается проголосовать за соглашение, дважды отклоненное депутатами.
"Если парламент проголосует за соглашение о выходе, в Совете никто не будет против краткосрочного продления статьи 50, которая немного отодвинет дату выхода Соединенного Королевства из ЕС, чтобы дать время адаптировать британское законодательство", - сказал собеседник издания.
Он отметил, что в случае длительной отсрочки Великобритания остается в ЕС со всеми правами и обязанностями. Следовательно, должно быть найдено решение, гарантирующее, что Соединенное Королевство не будет вмешиваться в надлежащее функционирование Союза.
"В случае дальнейшего отклонения в Палате общин остается возможность длительного продления статьи 50, что неприемлемо без условий. Британия должна представлять очень четкий и новый план, например, проект нового референдума или выборов или изменение британских "красных линий" о будущих отношениях с ЕС", - сказал источник.
"В отсутствие ясности - голосования по соглашению об отзыве или четкой альтернативы – сценария без соглашения вероятен", - добавил он.
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Страны Евросоюза могут поддержать "жесткий" Brexit, если парламент Великобритании не примет соглашение о выходе или не представит четкой альтернативы.
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