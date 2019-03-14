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Гаражный квартирник, вечер настолок или джаз-концерт. Куда пойти в Бресте в выходные
В предстоящие выходные в Бресте можно будет побывать на джазовом концерте Грегори Бойда, посетить вечер совместных игр или отправиться в музыкальное путешествие по гаражной музыке.
Вечер совместных игр
Где: кафе Mario
Когда: 16 марта, 17.00
Сколько: 20 рублей
В субботу клуб женского развития организует вечер совместных игр в кафе Mario. В программе — новые знакомства, много интересных игр и вкусняшек.
Гаражный квартирник Garage music travel
Где: краудфанд-кафе «Грунтоўня»
Когда: 16 марта, 19.00
Сколько: 6 рублей
16 марта пройдет уникальный и оригинальный концерт, целиком посвященный гаражной музыке. Организаторы предлагают вспомнить, как в серых гаражах создавались первые музыкальные шедевры. В программе экскурс в музыкальную историю, наполненный теплом, любовью и качественной музыкой.
Джаз-концерт Грегори Бойда
Где: областной общественно-культурный центр
Когда: 16 марта, 18.30
Сколько: 25−30 рублей
В субботу в Бресте выступит американский барабанщик и вокалист Грегори Бойд. Он исполнит авторские хиты, написанные в лучших традициях афроамериканского джаза, фанка, блюза и соула и «старую добрую» классику американского джаза.
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В предстоящие выходные в Бресте можно будет побывать на джазовом концерте Грегори Бойда, посетить вечер совместных игр или отправиться в музыкальное путешествие...
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