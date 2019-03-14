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Гаражный квартирник, вечер настолок или джаз-концерт. Куда пойти в Бресте в выходные

15.03.2019 20:57 — Разное | Tut.by  
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В предстоящие выходные в Бресте можно будет побывать на джазовом концерте Грегори Бойда, посетить вечер совместных игр или отправиться в музыкальное путешествие по гаражной музыке.

Вечер совместных игр


Где: кафе Mario

Когда: 16 марта, 17.00

Сколько: 20 рублей

В субботу клуб женского развития организует вечер совместных игр в кафе Mario. В программе — новые знакомства, много интересных игр и вкусняшек.

Гаражный квартирник Garage music travel


Фото: Иван Яриванович

Где: краудфанд-кафе «Грунтоўня»

Когда: 16 марта, 19.00

Сколько: 6 рублей

16 марта пройдет уникальный и оригинальный концерт, целиком посвященный гаражной музыке. Организаторы предлагают вспомнить, как в серых гаражах создавались первые музыкальные шедевры. В программе экскурс в музыкальную историю, наполненный теплом, любовью и качественной музыкой.

Джаз-концерт Грегори Бойда


Фото: kudago.com

Где: областной общественно-культурный центр

Когда: 16 марта, 18.30

Сколько: 25−30 рублей

В субботу в Бресте выступит американский барабанщик и вокалист Грегори Бойд. Он исполнит авторские хиты, написанные в лучших традициях афроамериканского джаза, фанка, блюза и соула и «старую добрую» классику американского джаза.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте можно будет побывать на джазовом концерте Грегори Бойда, посетить вечер совместных игр или отправиться в музыкальное путешествие...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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