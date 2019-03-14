Виктор Шишко представит иллюзионное шоу «Спящая красавица» в Волковыске

Грандиозное иллюзионное шоу от финалиста юбилейного сезона шоу «Минута славы» на Первом канале, самого загадочного участника телепроекта «Удиви меня!» на телеканале ТВ-3, специального гостя телепроектов «Tu si que vales» Canale-5 (Италия) и «Le Plus Grand Cabaret» France 2 & TV5 Monde (Франция). Иллюзионные номера Виктора Шишко получили самые высокие оценки как многомиллионной телеаудитории Первого канала, так и Владимира Познера, Ренаты Литвиновой, Сергея Юрского, Сергея Светлакова и Михаила Боярского.

Тонны декораций и специальной аппаратуры, роскошные костюмы, магические спецэффекты и головокружительные трюки, возможные только в сказках, не только покорят любого, но и откроют для Вас двери в потрясающий мир иллюзий. А самые бесстрашные зрители даже смогут стать участниками невероятных фокусов и убедиться в реальности происходящего, самостоятельно проверив иллюзионную аппаратуру. Главным в этой программе являются зрелищные трюки, большинство из которых созданы Виктором Шишко и не имеют аналогов в мире.

Завораживающие трюки с людьми, перемещаемыми в пространстве, парящими в воздухе, исчезающими и так же внезапно появляющимися, объединены волшебной историей, которая красной нитью проходит через всё шоу. Благодаря такому блестящему синтезу, «Спящая Красавица» приводит в восхищение всех зрителей, независимо от их возраста.

Могилевчанин Виктор Шишко представит свое иллюзионное шоу «Спящая красавица» 18 апреля в городском Доме культуры.

Начало в 18 часов. Цена билета 15 рублей.



