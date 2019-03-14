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В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

15.03.2019 20:04 — Разное | Интерфакс  
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Четыре украинских телеканала начнут транслироваться в Беларуси в ближайшее время, кроме канала иновещания "UATV", уже получившего официальное разрешение на трансляцию.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", официальное разрешение на трансляцию "UATV" действует в Беларуси с 24 января текущего года.

"На сегодня еще точно один украинский канал получил разрешение на вещание в Беларуси - это телеканал "Film.ua Drama" и в январе месяце он уже начал распространяться. И в Министерстве информации Беларуси на сегодняшний день находятся на рассмотрении еще два телеканала компании "Star Cinema" и "Star Media". В перспективе на ближайшее время телеканал "World" украинский. Но это все каналы не информационные, не государственные - они нишевые" - сообщила генеральный директор "UATV" Людмила Березовская в интервью журналистам в рамках презентации телеканала, прошедшего в посольстве Украины в Беларуси 15 марта.

По словам директора официального дистрибьютора телеканала "UATV" в Беларуси ООО "Навигатор ТВ" Вадима Тихановича, кроме указанных, еще два украинских телеканала подали заявление на разрешение трансляции в Министерство информации Беларуси. "Еще два канала подались буквально вчера - это "1+1 International" и "Квартал 95", - рассказал он журналистам.

На данный момент "Навигатор ТВ" заключил около 20 договоров о вещании "UATV" с белорусскими операторами кабельных сетей; в десяти из них просмотр уже доступен. Треть операторов вещает в Минской области, остальные - в Гомельской и Брестской. В ближайшее время планируется подключение к другим белорусским операторам кабельных сетей.

Всего в Беларуси действует около 150 кабельных телеоператоров. Наиболее крупными являются "МТИС", "Велком" и "Космос Телеком", однако они пока не включили украинский телеканал.

"UATV" стал первым украинским телеканалом, который стал вещать вошедшим в кабельных сетях Беларуси. В Украине на паритетной основе вещает белорусский телеканал "Беларусь 24".

 
 
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Четыре украинских телеканала начнут транслироваться в Беларуси в ближайшее время, кроме канала иновещания "UATV", уже получившего официальное разрешение на...
 
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Полымя
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Светлы шлях
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