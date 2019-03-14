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Когда быть тунеядкой - унизительно. В Гомеле суд рассматривает иск домохозяйки к местным чиновникам

15.03.2019 21:25 — Разное | Tut.by  
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15 марта в суде в Гомеле так называемая «не занятая в экономике» домохозяйка Мария Тарасенко выясняла отношения с государством — женщина считает для себя унизительным быть в базе белорусских тунеядцев.


Фото: Елена Бычкова

…Лет 10 назад Мария с мужем на семейном совете решили, что работа в легкой промышленности не приносит ей ни денег, ни удовольствия. Женщина уволилась и стала домохозяйкой. У мужа свой бизнес, занимается ремонтами. Так и жили, не тужили — до 2016 года.

В 2016 году Марии, как тысячам других, пришло «письмо счастья» из налоговой. Ей сообщили, что она — тунеядка, и должна за это уплатить соответствующий налог.

— У меня была такая обида: ну какая я тунеядка? В результате началась депрессия. Но, к счастью, вскоре под напором возмущенных белорусов власти решили изменить свое решение. Кто ж знал, что станет еще хуже? — рассказывает Мария.

Поэтому, когда ей позвонили второй раз, после того, как тунеядский декрет уже отредактировали, и задали больной вопрос о трудоустройстве, женщину было уже не остановить.


— 15 января позвонила мастер из домоуправления и озвучила странную просьбу: я должна ей сообщить, работаю ли. Сказала, что звонит по поручению администрации Железнодорожного района, и предупредила, что с 1 января для меня, так как я собственник квартиры и не работаю, повышаются тарифы на подогрев воды. Я посчитала: буду переплачивать около 100 рублей, и это еще без тепла и газа!

Это стало последней каплей. Мария решила доказать: к «лицам, не участвующим в финансировании госрасходов» ее причислили незаконно.

За помощью обратилась к правозащитникам из профсоюза РЭП — вспомнила, что пару лет назад там уже защищали тунеядца от декрета.

— Сначала мы составили жалобу в горисполком — в ней объясняли, что декрет неконституционный. В частности, нарушает статью № 41 Конституции, которая дает человеку право на труд. Пришел ответ, что давать оценку декрету местные власти не имеют права. Тогда я подала жалобу в суд. Через неделю позвонили и попросили забрать заявление — говорили, что это не подведомственный и суду вопрос. Позже пришел и отказ о рассмотрении моей жалобы. Таким образом, меня не просто дискриминировали, унизили, но еще и лишили даже права обжаловать свое несогласие с этим в суде, — считает Мария.

Домохозяйка снова обратилась в суд, но уже с другим заявлением — потребовала возмещения нанесенного морального вреда. Иск подала против комиссии «по содействию занятости населения» Железнодорожного района Гомеля и комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома. Размер морального вреда оценила в 1 тысячу рублей.

— Очень тяжело было узнать, что меня включили в базу данных «тунеядцев», что меня считают человеком неизвестно какого сорта, раз я не работаю. Для меня это было просто унизительно. Я — гражданка Беларуси. Я здесь родилась, живу здесь, тем самым поддерживая экономику, - и меня ставят в такие условия, — говорит TUT.BY Мария Тарасенко.

Отстаивать права в суде ей помогают юристы профсоюза РЭП Леонид Судаленко, а также Андрей Стрижак.

В начале процесса судья уточнил: а не хотят ли стороны пойти на мировую? Мария согласна, но с одним условием — ее должны исключить из базы незанятых в экономике. Ответчики — их шестеро — отвечают, что это невозможно.

Цитируют постановления, декреты, нормативные правовые акты, которые распространяются на всех граждан. Есть, говорят, и те, на кого этот декрет не распространяется — но Мария не из их числа. Да и, в конце концов, не они ведь это все придумали!

Судаленко настаивает: домохозяйка не должна быть в этих списках и не должна оплачивать жировки по коммерческим ценам — она, хоть и не работает по найму, но участвует в экономике страны. В качестве подтверждения предоставляет суду квитанции об оплате Марией услуг связи, ЖКХ, налога на землю. «Она оплачивает услуги, покупает товары, а значит, косвенно оплачивает налоги — и я не понимаю, почему государственные агенты вторгаются в ее частную жизнь», — заявил он.

Представитель истца занял еще один вопрос: как личные данные попадают к третьим лицам? откуда, к примеру, у мастера ЖЭУ мобильный телефон Марии?

— ЖЭУ работают территориально, и часто жильцы оставляют свои контактные данные, в том числе и телефоны. Могу предположить, что Мария Федоровна могла оставить свой контакт, — говорит заместитель главы администрации Железнодорожного района Надежда Куницкая.

— Я никому свои данные не давала.


Представители истца ходатайствуют, чтобы в суде заслушали телефонный разговор Марии с мастером домоуправления. Диалог длится чуть больше двух минут.

- Что такого сказал человек по телефону? Как вы считаете, тактично человек с вами поговорил? — спрашивает судья.

— Разговор был ровный, без оскорблений, но сам факт звонка и сообщение о том, что с первого января мне придется платить по повышенным тарифам, повергли меня в шок. У меня жизнь разделилась после этого звонка на «до» и «после»…

В понедельник суд должен решить, действительно ли страдания Марии нанесли ей вред, который может поправить только 1 тысяча рублей от чиновников. TUT.BY будет следить за окончанием процесса.

 
Теги: Гомель
 
 
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15 марта в суде Железнодорожного района Гомеля начался процесс так называемого «не занятого в экономике» против государства. Свои права отстаивает домохозяйка...
 
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