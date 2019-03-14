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IT- прорыв: чем Беларусь привлекает российские компании

15.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В 2018 году «Парк высоких технологий» (ПВТ) пополнился рекордным числом резидентов. Созданные властями Беларуси условия привлекли и некоторые российские компании. Чистая прибыль «Парка высоких технологий» Беларуси превышает $1 млрд. Доходы сектора IT больше суммарной прибыли всех промышленных гигантов страны. Пять из десяти крупнейших в мире IT-корпораций имеют в ПВТ представительства. Резиденты ПВТ пишут популярные приложения для Apple и Microsoft. 49,1% программной продукции ПВТ поставляет в Европу, 44% – в США и Канаду, 4,1% продукции «Парк высоких технологий» поставляет в Россию и другие страны СНГ. 

Какие условия необходимы IT-бизнесу для прорывного роста, и каковы перспективы сотрудничества России и Беларуси в этой сфере – в эфире телеканала «МИР 24» рассказали руководитель Департамента регионального развития Фонда «Сколково» Александр Окунев и директор, основатель компании «Розум Роботикс», резидент белорусского «Парка высоких технологий» Виктор Хаменок.
 
– Александр, в белорусских СМИ публиковалась информация о том, что многие резиденты «Сколково» выходили на белорусские компании с предложениями о сотрудничестве с резидентами «Парка высоких технологий». Как сегодня развивается сотрудничество «Сколково» с ПВТ, много ли совместных проектов?

Александр Окунев: Очень активно развивается сотрудничество между фондом «Сколково» и белорусскими компаниями. Многие наши участники заинтересованы в том, чтобы, когда они достигают определенного уровня развития и продаж, выходят на российский и международный рынок, сотрудничать с «Парком высоких технологий».

То же самое происходит в фонде «Сколково». Наши участники активно работают с белорусскими компаниями не только в ПВТ, но и в целом с белорусскими компаниями. Не менее 50 компаний-участников проекта «Сколково» находятся в тесном сотрудничестве с белорусскими партнерами. Они работают в совершенно разных информационных сферах – это и образование, и финтех, и телекоммуникации. 

- Какие совместные проекты обладают наибольшим потенциалом? 

Александр Окунев: Сегодня высокие технологии – это не только игрушки, прикладные вещи для медицины и образования, но и информационные системы для горной металлургии и банков. Например, компания «Вист Майнинг Технолоджи» работает совместно с компанией «БелАЗ» по созданию беспилотного большегрузного самосвала и умных карьеров.

 - Виктор, к вам обращались российские компании для сотрудничества или, может быть, вы на них выходили?

Виктор Хаменок: Несколько месяцев назад мы предприняли попытку вступить в «Сколково». Нашим российским коллегам есть к чему стремиться в плане дебюрократизации процесса вступления. В ПВД вступить намного проще, чем в «Сколково». Мы споткнулись на этапе заполнения анкеты. Думаем, через несколько недель предпринять еще одну попытку.

- Виктор, ваша компания тоже стала резидентом «Парка высоких технологий» в прошлом году. Что побудило вас принять это решение?

Виктор Хаменок: ПВТ существует уже достаточно давно и доказал свою эффективность и пользу для резидентов. В 2018 году расширился список резидентов, которые могут вступить в ПВТ. В частности, разрешили вступать компаниям, которые не только разрабатывают программное обеспечение, но и занимаются «железными» вещами. В частности, как мы, роботами. Как только эта возможность появилась, мы подали заявку. Ее достаточно быстро обработали, и мы прошли все согласования.

В первую очередь, компания получает в Парке налоговые льготы на достаточно высокие зарплаты айтишников, что позволяет высвободить денежные резервы и направить на покупку оборудования или нанять больше персонала. Второе – компании получают гарантии стабильности, намного проще стало выстраивать отношения с международными партнерами и инвестиционными фондами.

Полную версию интервью смотрите в видеоролике.



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Руководитель Департамента регионального развития фонда «Сколково» Александр Окунев и директор, основатель компании «Розум Роботикс», резидент белорусского...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
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