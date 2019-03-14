ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самое крупное массовое убийством в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерче

15.03.2019 21:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Новой Зеландии. Внимание мирового сообщества 15 марта приковано к событиям в городке Крайстчерч, где утром было совершено нападение на прихожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое крупное массовое убийством в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерче

Вооруженные люди ворвались в две расположенные рядом мечети и открыли стрельбу. Погибли 49 человек. Соболезнования в связи с трагедией от имени белорусского народа и себя лично направил Президент Беларуси. Что известно на данный момент – в нашем материале.

Самое крупное массовое убийством в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерче

Этот день в памяти жителей Новой Зеландии навсегда останется «черной пятницей». Расстрел прихожан в мечетях Крайстчерча стал самым крупным массовым убийством в стране с 1943 года. В списке жертв 49 человек, в том числе и дети. Около полусотни граждан с различными ранениями остаются в больницах. Люди переводят деньги в благотворительный фонд для семей погибших и пострадавших.

Самое крупное массовое убийством в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерче

О случившемся очевидцы вспоминают со слезами.

«Мы потеряли здесь друзей семьи»: жители Крайстчерча о двойном теракте в мечетях

Правоохранители проводят спецоперацию в городе Данидин. Детали не сообщаются, однако известно, что целый район оцепили в связи с сегодняшними нападениями. Жители эвакуированы. Сейчас следователи работают с задержанными ранее злоумышленниками. Согласно новозеландскому законодательству, причастным к подобным атакам грозит пожизненное заключение.

Самое крупное массовое убийством в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерче

Майк Буш, комиссар полиции Новой Зеландии:
Задержаны 4 человека. Среди них есть и гражданин Австралии. Ему предъявлено обвинение в убийстве, и он должен предстать перед судом завтра утром.

Самое крупное массовое убийством в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерче

Известно, что австралиец придерживается ультраправых взглядов, а перед расстрелом в интернете опубликовал манифест с неонацистскими высказываниями. На его оружии, которое обнаружили на месте преступления полицейские, написаны имена правителей и военачальников, сражавшихся против мусульманских стран.

Самое крупное массовое убийством в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерче

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:
Пока ничто не указывает на то, что террористов было больше четырех, однако расследование продолжается. В стране объявлен максимальный уровень угрозы безопасности.

Самое крупное массовое убийством в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерче

Боевики ворвались в мечети, когда там завершалась дневная молитва, и открыли беспорядочный огонь по прихожанам. Бойня длилась 17 минут. Шокирующие кадры уже облетели весь мир.

Самое крупное массовое убийством в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерче

По данным полиции, террористы планировали и другие нападения. На улицах Крайстчерча были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, установленных на автомобилях. Они обезврежены. В городе закрыли все школы, государственные учреждения и мечети. Воздушное пространство взято под контроль.
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Новой Зеландии. Внимание мирового сообщества 15 марта приковано к событиям в городке Крайстчерч, где утром было совершено нападение на прихожан, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Шишко представит иллюзионное шоу «Спящая красавица» в Волковыске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика