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Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси
15.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси сегодня День Конституции. Основному закону страны исполнилось 25 лет. И каждый год 15 марта юным белорусам в торжественной обстановке вручают паспорта, передает «МИР 24».
«Им довелось родиться в суверенной независимой стране, где четко определены приоритеты, где главное – это люди, забота о людях. Четко понимая вот это, эти молодые ребята уже сегодня понимают, осознают, что самое главное – это добро, мир и справедливость», – заявила глава Администрации президента Республики Беларусь Наталья Кочанова.
Лучшим из лучших паспорта сегодня вручил президент Беларуси Александр Лушкенко. На торжественную церемонию во дворец независимости были приглашены 25 школьников из разных регионов.
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На торжественную церемонию во дворец независимости были приглашены 25 школьников из разных регионов.
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