Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси

В Беларуси сегодня День Конституции. Основному закону страны исполнилось 25 лет. И каждый год 15 марта юным белорусам в торжественной обстановке вручают паспорта, передает «МИР 24».



Главный документ в торжественной обстановке по всей стране получили три тысячи молодых людей – те, кто отличился в учебе, спорте, победители фестивалей, конкурсов и предметных олимпиад. Паспорта школьникам вручали известные белорусы: политики, спортсмены и артисты.

«Очень важно, что ребята уже сейчас чувствуют ответственность, потому что мы должны что-то делать для нашей страны. Каждый молодой человек понимает, что его вклад в учебу, то, как он относится к тому, что его окружает – это все, по сути, строительство нашей суверенной молодой Беларуси», – рассказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.

«Им довелось родиться в суверенной независимой стране, где четко определены приоритеты, где главное – это люди, забота о людях. Четко понимая вот это, эти молодые ребята уже сегодня понимают, осознают, что самое главное – это добро, мир и справедливость», – заявила глава Администрации президента Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Лучшим из лучших паспорта сегодня вручил президент Беларуси Александр Лушкенко. На торжественную церемонию во дворец независимости были приглашены 25 школьников из разных регионов.