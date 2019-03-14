"Барселона" – МЮ, "Арсенал" – "Наполи" и другие результаты жеребьевки ЛЧ и ЛЕ УЕФА

В пятницу, 15 марта, в Ньоне состоялась жеребьевка 1\4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.



Лига чемпионов УЕФА

Четвертьфиналы:

Аякс — Ювентус

Ливерпуль — Порту

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед — Барселона

Полуфиналы:

Тоттенхэм/Манчестер Сити — Аякс/Ювентус

Барселона/Манчестер Юнайтед — Ливерпуль/Порту

Хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Первые поединки 1/2 финала состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая. Финал 1 июня примет домашний стадион мадридского "Атлетико" — "Метрополитано".

Лига Европы УЕФА

Четвертьфиналы:

Арсенал — Наполи

Вильярреал — Валенсия

Бенфика — Айнтрахт

Славия — Челси

Полуфиналы:

Наполи/Арсенал — Вильярреал/Валенсия

Бенфика/Айнтрахт — Славия/Челси

Хозяином финального матча станет победитель второго полуфинала.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля. Поединки 1/2 финала намечены на 2 и 9 мая. Финал состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая.