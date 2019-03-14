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"Барселона" – МЮ, "Арсенал" – "Наполи" и другие результаты жеребьевки ЛЧ и ЛЕ УЕФА
В пятницу, 15 марта, в Ньоне состоялась жеребьевка 1\4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
Четвертьфиналы:
Аякс — Ювентус
Ливерпуль — Порту
Тоттенхэм — Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Барселона
Полуфиналы:
Тоттенхэм/Манчестер Сити — Аякс/Ювентус
Барселона/Манчестер Юнайтед — Ливерпуль/Порту
Хозяином финала будет победитель первого полуфинала.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Первые поединки 1/2 финала состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая. Финал 1 июня примет домашний стадион мадридского "Атлетико" — "Метрополитано".
Лига Европы УЕФА
Четвертьфиналы:
Арсенал — Наполи
Вильярреал — Валенсия
Бенфика — Айнтрахт
Славия — Челси
Полуфиналы:
Наполи/Арсенал — Вильярреал/Валенсия
Бенфика/Айнтрахт — Славия/Челси
Хозяином финального матча станет победитель второго полуфинала.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля. Поединки 1/2 финала намечены на 2 и 9 мая. Финал состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая.
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В пятницу, 15 марта, в Ньоне состоялась жеребьевка 1\4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Лига чемпионов УЕФА Четвертьфиналы: Аякс — Ювентус Ливерпуль —...
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