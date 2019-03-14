ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Барселона" – МЮ, "Арсенал" – "Наполи" и другие результаты жеребьевки ЛЧ и ЛЕ УЕФА

15.03.2019 21:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу, 15 марта, в Ньоне состоялась жеребьевка 1\4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

"Барселона" – МЮ, "Арсенал" – "Наполи" и другие результаты жеребьевки ЛЧ и ЛЕ УЕФА
Лига чемпионов УЕФА

 Четвертьфиналы:

Аякс — Ювентус

Ливерпуль — Порту

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед — Барселона

Полуфиналы:

Тоттенхэм/Манчестер Сити — Аякс/Ювентус

Барселона/Манчестер Юнайтед — Ливерпуль/Порту

Хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Первые поединки 1/2 финала состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая. Финал 1 июня примет домашний стадион мадридского "Атлетико" — "Метрополитано".

Лига Европы УЕФА

Четвертьфиналы:

Арсенал — Наполи

Вильярреал — Валенсия

Бенфика — Айнтрахт

Славия — Челси

Полуфиналы:

Наполи/Арсенал — Вильярреал/Валенсия

Бенфика/Айнтрахт — Славия/Челси

Хозяином финального матча станет победитель второго полуфинала.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля. Поединки 1/2 финала намечены на 2 и 9 мая. Финал состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая. 

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 15 марта, в Ньоне состоялась жеребьевка 1\4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Лига чемпионов УЕФА  Четвертьфиналы: Аякс — Ювентус Ливерпуль —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самое крупное массовое убийством в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика