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В НАТО одобрили кандидатуру генерала Уолтерса на пост главкома силами альянса в Европе вместо Скапаротти

15.03.2019 21:26 — Разное | Интерфакс  
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В НАТО согласились на кандидатуру американского генерала Тода Уолтерса на пост командующего Объединенными силами альянса в Европе, сообщили в пятницу в этой организации.

"В НАТО согласились назначить генерала Уолтерса командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Если его кандидатуру утвердит сенат (США - ИФ), то генерал Уолтерс придет на смену генералу США Кертису Скапаротти, который занимает данный пост с 3 мая 2016 года", - отмечается в коммюнике альянса.

Т.Уолтерс в настоящее время командует ВВС США в Европе и Африке. В частности, он курирует вопросы ПВО и ПРО.

В документе отмечается, что К.Скапаротти многое сделал для выстраивания контактов НАТО с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

 
 
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В НАТО согласились на кандидатуру американского генерала Тода Уолтерса на пост командующего Объединенными силами альянса в Европе, сообщили в пятницу в этой...
 
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