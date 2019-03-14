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Гастроли Калининградского областного драматического театра проходят в Минске
Крупнейший театр самого западного региона России – Калининградский областной драматический театр - покажет свои лучшие спектакли в Минске с 15 по 24 марта. Гастроли проходят на сцене Белорусского музыкального театра на ул.Мясникова, 44.
В ходе гастролей Калининградского театра минчане увидят 11 популярных спектаклей репертуара драмтеатра по классическим произведениям и современные комедии. Всего запланировано 18 показов.
15 марта, пятница
19.00. "Лорд Фаунтлерой". Романтическая история в 2-х действиях. 12+. Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут.
16 марта, суббота
11.00 и 13.00. "Маугли". Инсценировка Армена Ватьяна по сказке Редьярда Киплинга "Книга джунглей". 6+. Продолжительность спектакля 1 час
18.00. "Куклы синьора Пигмалиона". Фарс в 2-х действиях. 16+. Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут.
17 марта, воскресенье
11.00 и 13.00. "Алиса в стране чудес". Инсценировка Элистина Михайлова по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". 6+. Продолжительность спектакля 55 минут.
18.00. "Пижама на шестерых". Комедия в 2-х действиях. 16+. Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут.
19.00. "Отцвели уж давно хризантемы в саду". Комедия в 2-х действиях. 12+. Продолжительность спектакля 2 часа.
19 марта, вторник
19.00. "Два мужа по цене одного". Романтическая комедия. 16+. Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут.
19.00. "Шикарная свадьба". Пикантная комедия в 2-х действиях. 18+. Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут.
21 марта, четверг
19.00. "Примадонны". Комедия в двух действиях. 16+. Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут.
22 марта, пятница
19.00. "Мастер и Маргарита". Фантасмагория в 2-х действиях. 16+. Продолжительность спектакля 3 часа.
23 марта, суббота
11.00 и 13.00. "Алиса в стране чудес". Инсценировка Элистина Михайлова по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". 6+. Продолжительность спектакля 55 минут.
24 марта, воскресенье
11.00 и 13.00. "Маугли". Инсценировка Армена Ватьяна по сказке Редьярда Киплинга "Книга джунглей". 6+. Продолжительность спектакля 1 час.
18.00. "Мастер и Маргарита". Фантасмагория в 2-х действиях. 16+. Продолжительность спектакля 3 часа.
Театр был основан сразу после Великой Отечественной войны, осенью 1945-го года, в завоеванном Кенигсберге как Театр Красной Армии. На его базе в 1947 году образован Калининградский областной драматический театр.
Первая труппа театра состояла, в основном, из выпускников ГИТИСа, курса профессора И. М. Раевского. Они приехали сюда из Москвы летом 1947-го с уже подготовленным репертуаром и декорациями.
Дальнейшая история самого западного драматического театра России – это славные страницы, которые хранят память о замечательных людях и ярких спектаклях. С ним связали свою биографию многие известные в стране мастера сцены.
Драмтеатр принимал и принимает участие в российских и международных театральных фестивалях, неоднократно представлял свое искусство в городах России, Литвы, Украины, Беларуси, Латвии, Эстонии, Польшы, Израиля, Германии. Труппа гастролировала в Москве и Санкт-Петербурге.
В 2017-м году труппа театра с успехом выступила в столице Бурятии Улан-Удэ по федеральной программе "Большие гастроли. Межрегиональная программа – 2017 г.". В 2018-м прошли так же обменные гастроли драмтеатра в столице Забайкальского края Чите.
Где бы она ни выступала, труппа неизменно получает знаки благодарности и положительные отзывы. Зрители и критики отмечают искреннюю, заразительную, игру калининградских актеров.
2019 год объявлен в России Годом театра. Калининградская драма встретила его с обновленной сценой и активно пополняет репертуар новыми постановками разных жанров. За сезон, как правило, здесь выпускается не менее 10 премьер.
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Крупнейший театр самого западного региона России – Калининградский областной драматический театр - покажет свои лучшие спектакли в Минске с 15 по 24 марта. Гастроли...
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