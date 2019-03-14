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Гастроли Калининградского областного драматического театра проходят в Минске

15.03.2019 21:10 — Разное | Интерфакс  
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Крупнейший театр самого западного региона России – Калининградский областной драматический театр - покажет свои лучшие спектакли в Минске с 15 по 24 марта. Гастроли проходят на сцене Белорусского музыкального театра на ул.Мясникова, 44.

Гастроли Калининградского областного драматического театра проходят в Минске
Гастроли обменные: в те же сроки труппа Белорусского  государственного академического музыкального театра представит свое искусство на подмостках калининградской драмы.

В ходе гастролей Калининградского театра минчане увидят 11 популярных спектаклей репертуара драмтеатра по классическим произведениям и современные комедии. Всего запланировано 18 показов.

15 марта, пятница

19.00. "Лорд Фаунтлерой". Романтическая история в 2-х действиях. 12+. Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут.

16 марта, суббота

11.00 и 13.00. "Маугли". Инсценировка Армена Ватьяна по сказке Редьярда Киплинга "Книга джунглей". 6+. Продолжительность спектакля 1 час

18.00. "Куклы синьора Пигмалиона". Фарс в 2-х действиях. 16+. Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут.

17 марта, воскресенье

11.00 и 13.00. "Алиса в стране чудес". Инсценировка Элистина Михайлова по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". 6+. Продолжительность спектакля 55 минут.

18.00. "Пижама на шестерых". Комедия в 2-х действиях. 16+. Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут.

Гастроли Калининградского областного драматического театра проходят в Минске
18 марта, понедельник

19.00. "Отцвели уж давно хризантемы в саду". Комедия в 2-х действиях. 12+. Продолжительность спектакля 2 часа.

19 марта, вторник

19.00. "Два мужа по цене одного". Романтическая комедия. 16+. Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут.

Гастроли Калининградского областного драматического театра проходят в Минске
20 марта, среда

19.00. "Шикарная свадьба". Пикантная комедия в 2-х действиях. 18+. Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут.

21 марта, четверг

19.00. "Примадонны". Комедия в двух действиях. 16+. Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут.

22 марта, пятница

19.00. "Мастер и Маргарита". Фантасмагория в 2-х действиях. 16+. Продолжительность спектакля 3 часа.

23 марта, суббота

11.00 и 13.00. "Алиса в стране чудес". Инсценировка Элистина Михайлова по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". 6+. Продолжительность спектакля 55 минут.

Гастроли Калининградского областного драматического театра проходят в Минске
18.00. "Дракула". Фантазия по роману Брэма Стокера "Дракула". 16+. Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут.

24 марта, воскресенье

11.00 и 13.00. "Маугли". Инсценировка Армена Ватьяна по сказке Редьярда Киплинга "Книга джунглей". 6+. Продолжительность спектакля 1 час.

18.00. "Мастер и Маргарита". Фантасмагория в 2-х действиях. 16+. Продолжительность спектакля 3 часа.

Гастроли Калининградского областного драматического театра проходят в Минске
Калининградский областной драматический театр - старейшее профессиональное учреждение культуры в регионе. В 2017-м году ему исполнилось 70 лет. Сейчас труппа играет 72-й сезон. За семь десятилетий в драмтеатре было показано более 500 спектаклей. Два зрительных зала – на 812 и на 88 мест - посетили порядка 5,5 млн. зрителей.

Театр был основан сразу после Великой Отечественной войны, осенью 1945-го года, в завоеванном Кенигсберге как Театр Красной Армии. На его базе в 1947 году образован Калининградский областной драматический театр.

Первая труппа театра состояла, в основном, из выпускников ГИТИСа, курса профессора И. М. Раевского. Они приехали сюда из Москвы летом 1947-го с уже подготовленным репертуаром и декорациями.

Гастроли Калининградского областного драматического театра проходят в Минске
Официально театр открылся 6 ноября торжественным заседанием к 30-летию Великого Октября, после которого прошла премьера спектакля "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.

Дальнейшая история самого западного драматического театра России – это славные страницы, которые хранят память о замечательных людях и ярких спектаклях. С ним связали свою биографию многие известные в стране мастера сцены.

Драмтеатр принимал и принимает участие в российских и международных театральных фестивалях, неоднократно представлял свое искусство в городах России, Литвы, Украины, Беларуси, Латвии, Эстонии, Польшы, Израиля, Германии. Труппа гастролировала в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2017-м году труппа театра с успехом выступила в столице Бурятии Улан-Удэ по федеральной программе "Большие гастроли. Межрегиональная программа – 2017 г.". В 2018-м прошли так же обменные гастроли драмтеатра в столице Забайкальского края Чите.

Где бы она ни выступала, труппа неизменно получает знаки благодарности и  положительные отзывы. Зрители и критики отмечают искреннюю,  заразительную, игру калининградских актеров.

2019 год объявлен в России Годом театра. Калининградская драма встретила его с обновленной сценой и активно пополняет репертуар новыми постановками разных жанров. За сезон, как правило, здесь  выпускается не менее 10 премьер.

 
Теги: Минск
 
 
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Крупнейший театр самого западного региона России – Калининградский областной драматический театр - покажет свои лучшие спектакли в Минске с 15 по 24 марта. Гастроли...
 
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