|
Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин
15.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня, в День Конституции, свои первые паспорта получили из рук председателя Горецкого райисполкома Сергея Кулагина лучшие школьники – отличники учебы, победители олимпиад, призеры соревнований. Событие произошло в рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Республики Беларусь!».
Мероприятие в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства продолжилось праздничной концертной программой.
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, в День Конституции, свои первые паспорта получили из рук председателя Горецкого райисполкома Сергея Кулагина лучшие школьники – отличники учебы,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)