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Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

15.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня, в День Конституции, свои первые паспорта получили из рук председателя Горецкого райисполкома Сергея Кулагина лучшие школьники – отличники учебы, победители олимпиад, призеры соревнований. Событие произошло в рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Республики Беларусь!».

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин
Поздравил школьников и вручил им подарки начальник отдела по образованию, зампред РО ОО «Белая Русь» Владимир Лебедев.

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Мероприятие в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства продолжилось праздничной концертной программой.

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Первые паспорта горецким школьникам вручил Сергей Кулагин

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Могилев
 
 
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  Сегодня, в День Конституции, свои первые паспорта получили из рук председателя Горецкого райисполкома Сергея Кулагина лучшие школьники – отличники учебы,...
 
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