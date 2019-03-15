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«Максимальное количество спортсменов собираем»: чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в «Силичах»

15.03.2019 23:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Несмотря на откровенно плюсовую погоду, в «Силичах» на горнолыжном склоне как никогда многолюдно. И это неудивительно – любителей крутых склонов собрал чемпионат страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Максимальное количество спортсменов собираем»: чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в «Силичах»

Март, по мнению организаторов, лучшее время для проведения чемпионата Беларуси. Уже конец сезона и отлично видно, кто как выложился и на что способен. К тому же тренерский корпус просматривает кандидатов в сборные команды в разных возрастных группах.

«Максимальное количество спортсменов собираем»: чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в «Силичах»

Александр Наконечный, старший тренер национальной команды по горным лыжам:
Недавно проходил чемпионат мира в Ори, Швеция. Мария Шканова заняла 25-е место. Для Беларуси это лучший результат за всю историю, и это ее успешное выступление на таких соревнованиях, как чемпионат мира.

Мы всегда смотрим на перспективу и максимальное количество спортсменов – приезжих и своих – собираем на чемпионате. Он у нас открытый, поэтому участвуют и представители Российской Федерации. Поэтому количество участников – порядка 160 человек.

«Максимальное количество спортсменов собираем»: чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в «Силичах»

Сегодня на склоне было по-спортивному жарко. Причем это касается не только уже опытных спортсменов. Борьба в младших возрастах не менее напряженная, и это касается даже малышей, которым чуть более пяти лет.

«Максимальное количество спортсменов собираем»: чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в «Силичах»

Юрий Данилочкин, участник соревнований:
У нас был хороший, в принципе, сезон. К сожалению, он уже подходит к концу в связи с потеплением.

Сегодня в гигантском слаломе, безусловно, есть конкурентные спортсмены, которые со мной могут на одном уровне выступать. Поэтому я буду выкладываться по полной, чтобы не проиграть.

«Максимальное количество спортсменов собираем»: чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в «Силичах»

Лидер Юрий Данилочкин оказался прав: крепкие юниоры действительно подросли, стали сильнее и составляют достойную конкуренцию. Так, фавориту склона пришлось приложить немало усилий, чтоб подняться на верхнюю ступень пьедестала. Второе и третье места в активе у братьев Даниила и Владислава Чертиных из Могилевской области.
 
 
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Новости Беларуси. Несмотря на откровенно плюсовую погоду, в «Силичах» на горнолыжном склоне как никогда многолюдно. И это неудивительно – любителей крутых...
 
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