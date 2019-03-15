﻿ «Очень ждал этот момент»: торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Очень ждал этот момент»: торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Беларуси

15.03.2019 22:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. По сложившейся традиции в день главного законодательного документа Беларуси школьники, которым исполнилось 14 лет, получают паспорта из рук авторитетных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 15 марта удостоверяющий личность документ юным гражданам вручила и глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Важное и волнительное событие прошло в Музее современной белорусской государственности. Здесь собрались ребята со всех уголков страны.

«Очень ждал этот момент»: торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Беларуси

В свои 14 они уже достигли высоких результатов в учебе, спорте и общественной жизни. Победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад. Несомненно, в будущем они внесут свой вклад в развитие родной земли.

«Очень ждал этот момент»: торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Беларуси

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Сегодня, глядя на этих ребят, я вспоминаю и свое детство, и себя в этом возрасте, и по-хорошему им завидую. Потому что им довелось родиться в суверенной независимой стране, где четко определены приоритеты, где главное – это люди, забота о людях. Четко понимая это, я думаю, эти молодые ребята уже сегодня понимают и осознают, что самое главное – это добро, мир и справедливость.

«Очень ждал этот момент»: торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Беларуси

С лучшими представителями молодежи встретился и губернатор Минской области Анатолий Исаченко. Свои первые паспорта белорусские школьники также получили из рук председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича. Акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране. Главный документ юным жителям страны вручают руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели. Этот важный день остается в памяти каждого.

«Очень ждал этот момент»: торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Беларуси

Роман Горянин, ученик Головинской средней школы (Гомельский район):
Очень ждал этот момент, когда мне вручат паспорт. Теперь с ним я буду поступать в вуз, устраиваться на работу. С того момента, как я получил паспорт, я стал сознавать, что я стал полноценным гражданином Республики Беларусь и стал чувствовать полную ответственность за свою страну и за себя.

«Очень ждал этот момент»: торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Беларуси

Татьяна Ковальчук, ученица Огородниковской средней школы (Березовский район):
В будущем мне понадобится паспорт, потому что он – это как личность. Нам в школе все время говорят, что дневник – это лицо ученика. Так же и паспорт.
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По сложившейся традиции в день главного законодательного документа Беларуси школьники, которым исполнилось 14 лет, получают паспорта из рук...
 
Новости дня
Новости разные
 
В СНГ появится единая Концепция информационной безопасности. Беларусь участвовала в разработке проекта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика