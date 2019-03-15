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«Очень ждал этот момент»: торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Беларуси
Новости Беларуси. По сложившейся традиции в день главного законодательного документа Беларуси школьники, которым исполнилось 14 лет, получают паспорта из рук авторитетных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 15 марта удостоверяющий личность документ юным гражданам вручила и глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Важное и волнительное событие прошло в Музее современной белорусской государственности. Здесь собрались ребята со всех уголков страны.
В свои 14 они уже достигли высоких результатов в учебе, спорте и общественной жизни. Победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад. Несомненно, в будущем они внесут свой вклад в развитие родной земли.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
С лучшими представителями молодежи встретился и губернатор Минской области Анатолий Исаченко. Свои первые паспорта белорусские школьники также получили из рук председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича. Акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране. Главный документ юным жителям страны вручают руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели. Этот важный день остается в памяти каждого.
Роман Горянин, ученик Головинской средней школы (Гомельский район):
Татьяна Ковальчук, ученица Огородниковской средней школы (Березовский район):
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Новости Беларуси. По сложившейся традиции в день главного законодательного документа Беларуси школьники, которым исполнилось 14 лет, получают паспорта из рук...
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