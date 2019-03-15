ЦСКА проиграл, СКА выиграл. Прошли вторые матчи полуфинальных серий Запада в Кубке Гагарина

15 марта состоялись вторые матчи 2-го раунда Кубка Гагарина в Западной конференции. Победитель регулярного сезона ЦСКА потерпел поражение, позволив московским динамовцам сравнять счет в серии, питерский СКА разгромил ярославский «Локомотив» и удвоил перевес в противостоянии с соперником.



Фото: khl.ru

ЦСКА — «Динамо» М — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Шайба: 0:1 — Брюквин (Меньшиков, 60.35). Броски: 22−21 (3−5, 11−9, 8−6, 0−1). Силовые приемы: 17−12 (9−3, 7−6, 1−3). Штраф: 8−6.

Единственная шайба в этом матче была заброшена на 35-й секунде овертайма. В итоге динамовцы, которыми руководит бывший главный тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов, сравняли счет в серии с фаворитом, который располагает самым большим зарплатным бюджетом в КХЛ.

Два следующих поединка пройдут 17 и 19 марта на домашнем льду московского «Динамо».

СКА — «Локомотив» — 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

Шайбы: 1:0 — Мальцев (13.44), 1:1 — Каюмов (Денисенко, 15.59, в большинстве), 2:1 — Гусев (Дацюк, Хафизуллин, 26.54), 3:1 — Бывальцев (Гусев, Плотников, 31.50, в большинстве), 4:1 — Коскиранта (Якупов, Александр Барабанов, 32.29, в большинстве), 5:1 — Дацюк (Гусев, Плотников, 42.35, в большинстве), 6:1 — Тихонов (Мальцев, Хафизуллин, 54.31). Броски: 31−22 (9−10, 12−8, 10−4). Силовые приемы: 19−31 (5−14, 10−8, 4−9). Штраф: 12−33.

После напряженнейшего первого матча серии во втором СКА разгромил ярославцев. Ключевым моментом при счете 2:1 в середине второго периода стало удаление до конца игры форварда «Локомотива» Брэндона Козуна за удар коленом. Его команда была наказана 5-минутным несгораемым штрафом, и СКА эффективно воспользовался им, забросив на этом отрезке две шайбы. Перевес армейцев вырос до 3 голов (4:1), и они уверенно довели встречу до крупной победы.

17 и 19 марта соперники продолжат спор в Ярославле.

Ход серий (до 4 побед):

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Динамо» М (5) — 1:1 (4:1, 0:1 ОТ).

СКА (2) — «Локомотив» (3) — 2:0 (1:0, 6:1).

Восточная конференция

«Автомобилист» (Екатеринбург) (1) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6) — 0:1 (0:1).

«Барыс» (Астана) (2) — «Авангард» (Омск) (4) — 0:1 (1:3).

Полуфинальные серии Восточной конференции продолжатся 16 марта матчами в Екатеринбурге и Астане.