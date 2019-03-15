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Железнодорожный переезд у «Лидсельмаша» закроют на 20 дней. За это время его сделают четырехполосным (видео)

15.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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Железнодорожный переезд у «Лидсельмаша» закроют на 20 дней. За это время его сделают четырехполосным (видео)

С субботы, 23-го марта, железнодорожный переезд у предприятия «Лидсельмаш» будет перекрыт для автотранспорта, в связи с проведением строительных работ по расширению ЖД переезда.

Поток машин и общественный транспорт с улицы Свердлова перенаправят на улицу Толстого. Схема объезда разместится на информационных щитах.  Данный участок  будет закрыт для автотранспорта на 20 дней, сообщает «Лида-ТВ».

В районе предприятия «Лидсельмаш» уже развернулись строительные работы. Здесь началось переоборудование железнодорожного переезда. Оно ведется в рамках проекта по реконструкции улицы Свердлова. Это завершающий его этап, который предполагает расширение автодороги до четырех полос.

 
 
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С субботы, 23-го марта, железнодорожный переезд у предприятия «Лидсельмаш» будет перекрыт для автотранспорта, в связи с проведением строительных работ по...
 
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