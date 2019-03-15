Железнодорожный переезд у «Лидсельмаша» закроют на 20 дней. За это время его сделают четырехполосным (видео)





С субботы, 23-го марта, железнодорожный переезд у предприятия «Лидсельмаш» будет перекрыт для автотранспорта, в связи с проведением строительных работ по расширению ЖД переезда.

Поток машин и общественный транспорт с улицы Свердлова перенаправят на улицу Толстого. Схема объезда разместится на информационных щитах. Данный участок будет закрыт для автотранспорта на 20 дней, сообщает «Лида-ТВ» .

В районе предприятия «Лидсельмаш» уже развернулись строительные работы. Здесь началось переоборудование железнодорожного переезда. Оно ведется в рамках проекта по реконструкции улицы Свердлова. Это завершающий его этап, который предполагает расширение автодороги до четырех полос.