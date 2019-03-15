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Профсоюзы Кореличчины приняли участие в областном Дне охраны труда

15.03.2019 — Разное | Полымя  
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14 марта в рамках проведения областного Дня охраны труда с повесткой: «Осуществление общественного контроля законодательства об охране труда – залог обеспечения прав работников на здоровые и безопасные условия труда».

Представителями комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Кореличском районном исполнительном комитете посетили ряд организаций и предприятий района: КСУП «Племзавод Кореличи», объекты ОАО «Ремонтно-строительного предприятия-12», осуществляющие строительно — монтажные работы на территории Кореличского района, СПК«Малюшичи», объекты осуществляющие монтажные работы на территории Кореличского района, Кореличское РУП ЖКХ, СПК «Жуховичи».

В проведении областного Дня охраны труда приняли участие председатель комиссии,аместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик, главный врач ГУ «Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии» Александр Германюк, главный государственный инспектор Новогрудского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь А.А. Бургун, главный специалист отдела труда и заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Сергей Ламан, председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Ирина Пеньковская,  председатель Кореличского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси Лидия Шевко ; профсоюзный инспектор по охране труда Кореличского районного объединения организаций профсоюзов Евгений Пархомович и главный инженер по охране труда отдела организации производства механизации управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Дмитрий Шугля.

Профсоюзы Кореличчины приняли участие в областном Дне охраны труда
Профсоюзы Кореличчины приняли участие в областном Дне охраны труда
Профсоюзы Кореличчины приняли участие в областном Дне охраны труда
Профсоюзы Кореличчины приняли участие в областном Дне охраны труда
Профсоюзы Кореличчины приняли участие в областном Дне охраны труда
Оксана ЯНУШ
Фото из архива Кореличского районного объединения организаций профсоюзов
 
 
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14 марта в рамках проведения областного Дня охраны труда с повесткой: «Осуществление общественного контроля законодательства об охране труда – залог
 
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