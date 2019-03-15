Профсоюзы Кореличчины приняли участие в областном Дне охраны труда

В проведении областного Дня охраны труда приняли участие председатель комиссии,аместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик, главный врач ГУ «Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии» Александр Германюк, главный государственный инспектор Новогрудского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь А.А. Бургун, главный специалист отдела труда и заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Сергей Ламан, председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Ирина Пеньковская, председатель Кореличского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси Лидия Шевко ; профсоюзный инспектор по охране труда Кореличского районного объединения организаций профсоюзов Евгений Пархомович и главный инженер по охране труда отдела организации производства механизации управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Дмитрий Шугля.







