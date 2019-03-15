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По всей Гомельской области выявляют суррогатную «молочку» из России

15.03.2019 21:57 — Разное | Партизан  
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Встречается маргарин под видом масла и даже откровенные подделки под заводы РБ.

Областная инспекция Госстандарта выявила суррогатную молочную продукцию, которая не соответствует требованиям техрегламентов ТС и ЕЭС к составу и маркировке.

Продукты, изготовленные из молока, не могут стоить дешево: например, на производство килограмма сливочного масла уходит 23 кг молока. Однако в последнее время на рынках Гомеля и Гомельской области стало часто встречаться масло, сыры и т.д. по ценам намного ниже обычных, сообщает пресс-служба Госстандарта.

Инспекция Госстандарта по Гомельской области взяла на анализ несколько наименований такой продукции. Оказалось, что она не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза по безопасности и маркировке продукции.


По техрегламентам, молочным может называться только продукт, изготовленный из молока и его составных частей, без использования немолочного жира. Добавка растительного жира значительно удешевляет продукцию, но называться молочной она тогда уже не может.

Исследовав отобранные продукты, лаборатория выявила, что это фальсификат: молочные жиры в них заменены растительными, хотя в составе значатся исключительно молоко и сливки.

При этом на упаковке написано «масло сливочное» и «сыр», хотя на самом деле это не масло, а спред или маргарин, не сыр плавленый, а «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии плавленых сыров». Причём с января 2019 года рядом с наименованием такого продукта должна присутствовать надпись «Содержит растительные масла».

Фото: gomeloig.gov.by

Речь идет о продукции российского производства: «Масло сливочное «Крестьянское» высшего сорта массовой долей жира 72,5 %, ГОСТ 32261-2013» двух российских производителей (ООО «Молочный Фрэш» и ООО «ИНФО-СЕРВИС», г.Москва) и «Сыр плавленый «Голландский» массовой долей жира в сухом веществе 45% ТУ 9225-015-04610209-2015» производства Товарищества на вере «Сыр Стародубский» (г. Стародуб Брянской области).

Выявлен и еще один стародубский сыр, который Госстандарт уже запрещал к ввозу в Беларусь и продаже все по тем же причинам, однако нарушители снова привезли его на наши рынки. Это продукт «Сыр плавленый колбасный «Янтарный» копченый», массовой долей жира в сухом веществе 40%, в упаковке из полимерных материалов массой нетто 800 г.

Фото: gomeloig.gov.by

Контролирующий орган пришел к выводу, что производители умышленно продают суррогатный продукт, придавая ему вид настоящей «молочки» в маркировке и сопроводительных документах.

Интересно, что анализируя суррогатное масло, инспекторы обратили внимание: это товары двух разных предприятий, но их упаковка, масса «масла», штрихкод, состав абсолютно одинаковы. Различие лишь в производителе: ООО «Молочный Фрэш» или  ООО «ИНФО-СЕРВИС».


Фото: gomeloig.gov.by

По результатам контрольно-надзорных мероприятий Гомельская областная инспекция Госстандарта выдала предписания торговым объектам изъять суррогат из обращения. Виновные в торговле запрещенными продуктами будут привлечены к административной ответственности. А материалы по «новинкам» фальсификата направлены в Госстандарт РБ для вынесения запрета на ввоз и обращение опасной продукции в Беларуси.



Кроме того, областная инспекия отметила, что все чаще сталкивается с подделками, привезенными из России: тамошние недобросовестные производители, пользуясь доверием покупателей к беларусским продуктам, стараются сделать свою некачественную продукцию внешне максимально похожей на произведенную в РБ и даже указывают в качестве изготовителя известные предприятия Гомельского региона.

Фото: gomeloig.gov.by

Оригинальная упаковка рогачевского масла. Фото: gomeloig.gov.by

 
Теги: Гомель
 
 
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