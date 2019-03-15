По всей Гомельской области выявляют суррогатную «молочку» из России

Областная инспекция Госстандарта выявила суррогатную молочную продукцию, которая не соответствует требованиям техрегламентов ТС и ЕЭС к составу и маркировке.





Продукты, изготовленные из молока, не могут стоить дешево: например, на производство килограмма сливочного масла уходит 23 кг молока. Однако в последнее время на рынках Гомеля и Гомельской области стало часто встречаться масло, сыры и т.д. по ценам намного ниже обычных, сообщает пресс-служба Госстандарта.





Инспекция Госстандарта по Гомельской области взяла на анализ несколько наименований такой продукции. Оказалось, что она не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза по безопасности и маркировке продукции.









По техрегламентам, молочным может называться только продукт, изготовленный из молока и его составных частей, без использования немолочного жира. Добавка растительного жира значительно удешевляет продукцию, но называться молочной она тогда уже не может.





Исследовав отобранные продукты, лаборатория выявила, что это фальсификат: молочные жиры в них заменены растительными, хотя в составе значатся исключительно молоко и сливки.





При этом на упаковке написано «масло сливочное» и «сыр», хотя на самом деле это не масло, а спред или маргарин, не сыр плавленый, а «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии плавленых сыров». Причём с января 2019 года рядом с наименованием такого продукта должна присутствовать надпись «Содержит растительные масла».



