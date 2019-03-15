Еще один опасный зефир из России нашли в Беларуси, теперь «детский»









reform.by Это воздушный зефир (маршмеллоу) торговой марки «Зефирюшки», продукт компании «Сладкая сказка». Производителем продукта значится ООО «МАК-Иваново» (Россия, Ивановский р-н), импортером в РБ — УП «АЛВЕСТА-М» (Минский р-н), пишет





Причина запрета – несоответствие продукта требованиям техрегламентов Таможенного союза о безопасности пищевой продукции и ее маркировке. Дело в том, что в состав зефира входит консервант диоксид серы, а на упаковке это никак не обозначено. Более того, исследования показали, что количество пищевой добавки в продукте превышает 10 мг/кг, а это может вызывать аллергические реакции и опасно при отдельных видах заболеваний. И это притом, что товар с героями популярного мультфильма на упаковке рассчитан на детскую аудиторию.









размещена в реестре Госстандарта. Предписание было вынесено 11 марта и вступает в действие с 16 марта. Соответствующая информацияв реестре Госстандарта.





Напомним, недавно по этой же причине был запрещен к ввозу и продаже в Беларуси еще один вид российского зефира – под торговым наименованием «Жизель».