Макаров: проблему российских телеканалов решить несложно — щёлк, и нет!

Об этом директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров заявил в интервью "Народной Воле".





Журналисты поинтересовались, означает ли это, что белорусское государство исключит российские телеканалы из списка базовых, а вместо них добавит, например, "Евроньюс", польские, украинские, казахские.









По словам Макарова, об этом пока никто не думает. Тем более, что информационный суверенитет, говорит чиновник, не должен затронуть права на свободу получения и распространения информации.





"Мы не видим угрозы в телеканалах. Это не то, с чем нужно сейчас бороться. Да и несложно, наверное, технически решить эту проблему — щелк, и нет!" — добавил Макаров.