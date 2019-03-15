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Макаров: проблему российских телеканалов решить несложно — щёлк, и нет!

15.03.2019 21:30 — Разное | Партизан  
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Концепция информационной безопасности Беларуси, которую сейчас разрабатывают, предусматривает верховенство закона и верховенство государства в информационной сфере.

Об этом директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров заявил в интервью "Народной Воле".

Журналисты поинтересовались, означает ли это, что белорусское государство исключит российские телеканалы из списка базовых, а вместо них добавит, например, "Евроньюс", польские, украинские, казахские.


По словам Макарова, об этом пока никто не думает. Тем более, что информационный суверенитет, говорит чиновник, не должен затронуть права на свободу получения и распространения информации.

"Мы не видим угрозы в телеканалах. Это не то, с чем нужно сейчас бороться. Да и несложно, наверное, технически решить эту проблему — щелк, и нет!" — добавил Макаров.

 
 
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Концепция информационной безопасности Беларуси, которую сейчас разрабатывают, предусматривает верховенство закона и верховенство государства в информационной...
 
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