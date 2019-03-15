В Бресте семейная пара и их дочь умерли от отравления алкоголем

В Ленинское РОВД Бреста сегодня поступило сообщение от местного жителя. Правоохранителям он рассказал, что в частном доме по соседству уже несколько дней открыта дверь.





Милиционеры обнаружили тела трех жильцов. Погибшими являются 62-летний мужчина и 58-летняя женщина, а также их 31-летняя дочь.





Основная версия произошедшего — употребление суррогатного алкоголя. С места происшествия изъяты различные жидкости, которые в последующем будут исследованы.