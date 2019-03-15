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В Бресте семейная пара и их дочь умерли от отравления алкоголем

15.03.2019 21:22 — Разное | Партизан  
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Трое жителей Бреста скончались после употребления неизвестной жидкости. Предположительно, это был суррогатный алкоголь, сообщает Следственный комитет.

В Ленинское РОВД Бреста сегодня поступило сообщение от местного жителя. Правоохранителям он рассказал, что в частном доме по соседству уже несколько дней открыта дверь.

Милиционеры обнаружили тела трех жильцов. Погибшими являются 62-летний мужчина и 58-летняя женщина, а также их 31-летняя дочь.

Основная версия произошедшего — употребление суррогатного алкоголя. С места происшествия изъяты различные жидкости, которые в последующем будут исследованы.

 
Теги: Брест
 
 
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Трое жителей Бреста скончались после употребления неизвестной жидкости. Предположительно, это был суррогатный алкоголь, сообщает Следственный комитет.
 
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