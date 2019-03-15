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БАТЭ подписал защитника из Норвегии

15.03.2019 21:12 — Разное | Партизан  
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Очередным новобранцем борисовского клуба стал норвежский защитник Эмиль Йонассен, сообщает fcbate.by


fcbate.by

Ёнасэн Является воспитанником старейшего норвежского футбольного клуба «Од» из родного Шиена. За основную команду дебютировал в 17 лет - 26 сентября 2010 года выступал за «Одд» в течение шести сезонов (2010-15). Три года провел в «Боде / Глимт». Играл за юношескую, юниорскую и молодежную сборные Норвегии (около полусотни матчей).

Несколько недель назад БАТЭ подписал исландца Виллума Тор Виллумсона, который забил уже в первом матче за борисовский клуб.

 
 
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Очередным новобранцем борисовского клуба стал норвежский защитник Эмиль Йонассен, сообщает fcbate.by
 
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