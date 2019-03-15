БАТЭ подписал защитника из Норвегии

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Ёнасэн Является воспитанником старейшего норвежского футбольного клуба «Од» из родного Шиена. За основную команду дебютировал в 17 лет - 26 сентября 2010 года выступал за «Одд» в течение шести сезонов (2010-15). Три года провел в «Боде / Глимт». Играл за юношескую, юниорскую и молодежную сборные Норвегии (около полусотни матчей).





Несколько недель назад БАТЭ подписал исландца Виллума Тор Виллумсона, который забил уже в первом матче за борисовский клуб.