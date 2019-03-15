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БАТЭ подписал защитника из Норвегии
Очередным новобранцем борисовского клуба стал норвежский защитник Эмиль Йонассен, сообщает
fcbate.by
Ёнасэн Является воспитанником старейшего норвежского футбольного клуба «Од» из родного Шиена. За основную команду дебютировал в 17 лет - 26 сентября 2010 года выступал за «Одд» в течение шести сезонов (2010-15). Три года провел в «Боде / Глимт». Играл за юношескую, юниорскую и молодежную сборные Норвегии (около полусотни матчей).
Несколько недель назад БАТЭ подписал исландца Виллума Тор Виллумсона, который забил уже в первом матче за борисовский клуб.
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Очередным новобранцем борисовского клуба стал норвежский защитник Эмиль Йонассен, сообщает fcbate.by
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