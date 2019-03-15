|
В Москве мужчина пытался облить маслом мавзолей Ленина с криками «Вставай!»
На Красной площади в Москве задержали мужчину, который пытался облить маслом мавзолей Ленина.
Об этом пишет
По данным газеты
Источник РИА «Новости» уточнил, что мужчине удалось облить только брусчатку, поскольку проход к мавзолею сейчас закрыт.
Мужчину отвезли в ОМВД по району Китай-город, где опросили. Прояснить что-то конкретное задержанный не смог. По информации СМИ, задержанный страдает психическим расстройством и нуждается в лечении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Красной площади в Москве задержали мужчину, который пытался облить маслом мавзолей Ленина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)