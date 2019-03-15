В Москве мужчина пытался облить маслом мавзолей Ленина с криками «Вставай!»









РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом пишетсо ссылкой на источник в правоохранительных органах.





«Московский комсомолец» , инцидент произошел вечером 14 марта. Мужчина пришел на площадь, достал пакет с оливковым маслом и стал поливать усыпальницу. При этом он кричал: «Вставай, вставай!» По данным газеты, инцидент произошел вечером 14 марта. Мужчина пришел на площадь, достал пакет с оливковым маслом и стал поливать усыпальницу. При этом он кричал: «Вставай, вставай!»









Источник РИА «Новости» уточнил, что мужчине удалось облить только брусчатку, поскольку проход к мавзолею сейчас закрыт.





Мужчину отвезли в ОМВД по району Китай-город, где опросили. Прояснить что-то конкретное задержанный не смог. По информации СМИ, задержанный страдает психическим расстройством и нуждается в лечении.