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В Москве мужчина пытался облить маслом мавзолей Ленина с криками «Вставай!»

15.03.2019 20:56 — Разное | Партизан  
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На Красной площади в Москве задержали мужчину, который пытался облить маслом мавзолей Ленина.



Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным газеты «Московский комсомолец», инцидент произошел вечером 14 марта. Мужчина пришел на площадь, достал пакет с оливковым маслом и стал поливать усыпальницу. При этом он кричал: «Вставай, вставай!»


Источник РИА «Новости» уточнил, что мужчине удалось облить только брусчатку, поскольку проход к мавзолею сейчас закрыт.

Мужчину отвезли в ОМВД по району Китай-город, где опросили. Прояснить что-то конкретное задержанный не смог. По информации СМИ, задержанный страдает психическим расстройством и нуждается в лечении.

 
 
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На Красной площади в Москве задержали мужчину, который пытался облить маслом мавзолей Ленина.
 
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