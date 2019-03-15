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Через 2-3 года в Польше может появиться новая база NATO

15.03.2019 20:28 — Разное | Партизан  
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Присутствие NATO в Европе и Польше обсуждали на этой неделе не только в Варшаве, но и в Конгрессе США.


Reuters

Заместитель министра обороны по вопросам международной безопасности Катрин Вилбаргер заявила, что в настоящее время между Польшей и США разрабатывается план размещения у наших западных соседей новых военных баз NATO. Вилбаргер сказала, что соответствующее соглашение может появится в течение полугода, максимум год, передает "Еврорадио".

"Поляки сделали очень щедрое предложение — 2 миллиарда, даже больше, чтобы у них появились дополнительные военные базы. На этой неделе у них идут переговоры, мы работаем над техническими деталями соглашения", — уточнила Вилбаргер, отвечая на вопросы конгрессменов.

По её словам, Министерство обороны США выступит с предложением к Госдепу, чтобы он был главным переговорщиком с польской стороной. Чтобы выйти на конечный вариант соглашения, потребуется от шести месяцев до года.

Однако, как считает конгрессмен от демократов Джон Гараменди, новые базы в Польше физически появятся не раньше чем через два-три года. Это будет "микс" солдат, находящихся на польской территории постоянно, и ротационных единиц, сообщил в Конгрессе генерал Кёртис Скапаротти — командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и верховнокомандующий сил NATO в Европе:


"Я считаю, что должен быть микс ротационных единиц и постоянных. Я полностью доволен теми военными силами, которые были отправлены в Польшу. Важным компонентом для армии должно быть понимание европейской миссии. Поэтому хорошо было бы, чтобы часть контингента была из соседних стран, а часть — из штаб-квартиры. Увеличение постоянного присутствия — это то, что нам нужно в данный момент".

Далее переговоры с польской стороной по этому вопросу должен вести американский Госдеп. Польская газета "Выборча" считает, что новая военная единица NATO должна возникнуть вместо обещанного ранее "Форта Трампа" в Польше, о котором никто не упоминает последний месяц.

Сейчас в Польше находится американская танковая бригада, насчитывающая 4,5 тысячи солдат, а также батальон NATO, основу которого составляют американские военные.

 
 
Ссылка на источник 21
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Присутствие NATO в Европе и Польше обсуждали на этой неделе не только в Варшаве, но и в Конгрессе США.
 
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