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ЧМ-2018 в России стал самым прибыльным за всю историю - ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2018 года стал самым прибыльным в финансовом плане для Международной федерации футбола, сообщает пресс-служба ФИФА в пятницу.
В докладе ФИФА отмечается, что прибыль от мирового первенства в России составила $5 млрд 357 млн.
"Чемпионат мира в России стал самым прибыльным на сегодняшний день", - говорится в докладе.
Чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила другому финалисту турнира - команде Хорватии.
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Чемпионат мира по футболу 2018 года стал самым прибыльным в финансовом плане для Международной федерации футбола, сообщает пресс-служба ФИФА в пятницу. В докладе...
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