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Военно-историческая реконструкция по мотивам событий 1915-1916 гг пройдет на "Линии Сталина"

15.03.2019 22:05 — Разное | Интерфакс  
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В субботу, 23 марта, в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском при поддержке министерства обороны Республики Беларусь пройдет военно-историческая реконструкция “Забытая страница”, посвященная действию армейских партизанских отрядов второй половины 1915 начала 1916 г.

Военно-историческая реконструкция по мотивам событий 1915-1916 гг пройдет на "Линии Сталина"
Жителям и гостям Беларуси организаторы подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию посвященную Первой мировой войне. Реконструкция боя по разгрому германского штаба армейскими партизанскими отрядами.

В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке - разборке оружия и других мастер – классах, а самые активные участники зоны ГТО награждаются дипломами, ценными призами  и катанием на танке ПТ-76!

Погода в день мероприятия ожидается холодная с возможным выпадением осадков, поэтому рекомендуем нашим посетителям одеваться тепло и взять с собой дождевики.

Военно-историческая реконструкция по мотивам событий 1915-1916 гг пройдет на "Линии Сталина"
 Предварительная программа мероприятия 23 марта:

11:00 Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей:

• Экскурсионный маршрут «Линия Сталина» **

• Фотозона

• Детская комната

• Анимация «Стрельба из пушки» **

• Квест «Поиск стрелкового оружия» 

11:30 Открытие соревновательной площадки ГТО "Линии Сталина" 

14:00 Военно-историческая реконструкция боя  Первой мировой войны «Забытая страница».

16:00 Завершение работы интерактивных зон

17:15 Награждение и вручение дипломов

18:00 Завершение праздника

 **услуги за дополнительную плату

Военно-историческая реконструкция по мотивам событий 1915-1916 гг пройдет на "Линии Сталина"
Как добраться?

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" находится на 31 км трассы Р28 (Минск-Молодечно), в 20 км от Минской кольцевой автомобильной дороги.

Для посетителей, не имеющих личного транспорта, с диспетчерской станции «Дружная» с интервалом в 20 минут отходят маршрутные такси «Минск-Молодечно», на которых, оплатив полную стоимость, можно доехать до остановки «Линия Сталина».

Для владельцев личных автомобилей имеется две оборудованные стоянки на 800 мест.

Где приобрести билет?

Все желающие могут приобрести входной билет на сайте или в день мероприятий в кассах комплекса.

Покупка билета через сайт до 22 марта (включительно): взрослый Br15, детский Br7.

Покупка билетов на сайте 23 марта и в кассах комплекса: взрослый Br17, детский Br7.

Детям до 6 лет (включительно) билет не нужен, они могут свободно проходить на мероприятие в сопровождении взрослых. Дети от 7 до 18 лет приобретают детский входной билет. 

Военно-историческая реконструкция по мотивам событий 1915-1916 гг пройдет на "Линии Сталина"

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 23 марта, в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском при поддержке министерства обороны Республики Беларусь пройдет военно-историческая...
 
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