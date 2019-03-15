16 марта. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Евтропий. Евтропий снег топит. Медведь просыпается и вылезает из берлоги.

РОДИЛИСЬ:

1787 Георг Симон ОМ, немецкий физик, в честь которого названа единица электрического сопротивления.

1859 Александр Степанович ПОПОВ, российский физик и электротехник, один из изобретателей радио. Родился в семье священника.

1890 Соломон Михайлович МИХОЭЛС (ВОВСИ), российский актёр, режиссёр. Был убит в Минске.

1921 Питер УСТИНОВ, английский писатель, актёр, режиссёр.

1935 Сергей Юрьевич ЮРСКИЙ, российский актёр. Юрский - это псевдоним его отца Юрия Сергеевича ЖИХАРЁВА, взятый им ещё в ранней юности. Умер в феврале 2019 года.

1940 Бернардо БЕРТОЛУЧЧИ, итальянский режиссёр. Умер в ноябре 2018 года.

1953 Изабель Анни ЮППЕР, французская актриса. Ведёт затворнический образ жизни, предпочитая оставаться для публики «тайной за семью печатями». Знает русский язык.

1966 Эйч-Пи БАКСТЕР (Ханс Петер ГЕЕРДЕСС), солист немецкой группы «SCOOTER». Кстати, несмотря на свой суровый и мужественный вид, Ганс-Питер, как это ни странно, боится летать на самолётах и водить машину.

1967 Богдан (Олег Петрович) ТИТОМИР, российский певец. Родился в Украине. Согласно журналу «Форбс», его состояние оценивается в $6-10 млн. Титомир - автор крылатой фразы «Пипл хАвает».

1974 Екатерина Юрьевна ВОЛКОВА, российская актриса.

СОБЫТИЯ:

1867 Француз Жозеф МОНЬЕ, бывший садовник, получил патент на армированный бетон, который впоследствии стал главным материалом при возведении высотных зданий.

1917 Компания «Maybelline» выпустила первую в мире тушь для ресниц. В принципе, это была смесь вазелина и угольной пыли. Мэйбел - это имя младшей сестры создателя компании Т.Л. ВИЛЬЯМСА.

1919 В США впервые был испытан беспроволочный телефон для переговоров с самолётом.

1936 С конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина - лимузин марки «М-1».

1952 За одни сутки (15-16 марта) в городке Cilaos на острове Реюньон дождь обрушил на землю рекордное количество осадков - 1870 мм, или 7554 т воды на один акр.

1968 Трагедия деревни Май Лай южновьетнамской провинции Сонгми: подразделение армии США сожгло 567 стариков, женщин и детей. О происшедшем стало известно только через полтора года, когда один из очевидцев трагедии отправил письма президенту США и Конгрессу.

1995 Миссисипи стал последним штатом США, в котором было официально запрещено рабство.

2014 В Крыму состоялся референдум о статусе полуострова. 96,77% участвовавших в нём проголосовали за присоединение Крыма к России.