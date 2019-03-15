ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16 марта. События и люди

16.03.2019 06:24 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
16 марта. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Евтропий. Евтропий снег топит. Медведь просыпается и вылезает из берлоги.

РОДИЛИСЬ:

1787 Георг Симон ОМ, немецкий физик, в честь которого названа единица электрического сопротивления.

1859 Александр Степанович ПОПОВ, российский физик и электротехник, один из изобретателей радио. Родился в семье священника.

1890 Соломон Михайлович МИХОЭЛС (ВОВСИ), российский актёр, режиссёр. Был убит в Минске.

1921 Питер УСТИНОВ, английский писатель, актёр, режиссёр.

1935 Сергей Юрьевич ЮРСКИЙ, российский актёр. Юрский - это псевдоним его отца Юрия Сергеевича ЖИХАРЁВА, взятый им ещё в ранней юности. Умер в феврале 2019 года.

1940 Бернардо БЕРТОЛУЧЧИ, итальянский режиссёр. Умер в ноябре 2018 года.

1953 Изабель Анни ЮППЕР, французская актриса. Ведёт затворнический образ жизни, предпочитая оставаться для публики «тайной за семью печатями». Знает русский язык.

1966 Эйч-Пи БАКСТЕР (Ханс Петер ГЕЕРДЕСС), солист немецкой группы «SCOOTER». Кстати, несмотря на свой суровый и мужественный вид, Ганс-Питер, как это ни странно, боится летать на самолётах и водить машину.

1967 Богдан (Олег Петрович) ТИТОМИР, российский певец. Родился в Украине. Согласно журналу «Форбс», его состояние оценивается в $6-10 млн. Титомир - автор крылатой фразы «Пипл хАвает».

1974 Екатерина Юрьевна ВОЛКОВА, российская актриса.

СОБЫТИЯ:

1867 Француз Жозеф МОНЬЕ, бывший садовник, получил патент на армированный бетон, который впоследствии стал главным материалом при возведении высотных зданий.

1917 Компания «Maybelline» выпустила первую в мире тушь для ресниц. В принципе, это была смесь вазелина и угольной пыли. Мэйбел - это имя младшей сестры создателя компании Т.Л. ВИЛЬЯМСА.

1919 В США впервые был испытан беспроволочный телефон для переговоров с самолётом.

1936 С конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина - лимузин марки «М-1».

1952 За одни сутки (15-16 марта) в городке Cilaos на острове Реюньон дождь обрушил на землю рекордное количество осадков - 1870 мм, или 7554 т воды на один акр.

1968 Трагедия деревни Май Лай южновьетнамской провинции Сонгми: подразделение армии США сожгло 567 стариков, женщин и детей. О происшедшем стало известно только через полтора года, когда один из очевидцев трагедии отправил письма президенту США и Конгрессу.

1995 Миссисипи стал последним штатом США, в котором было официально запрещено рабство.

2014 В Крыму состоялся референдум о статусе полуострова. 96,77% участвовавших в нём проголосовали за присоединение Крыма к России.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Георг ОМ, Александр ПОПОВ, Сергей Юрьевич ЮРСКИЙ, Богдан ТИТОМИР и другие.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦСКА проиграл, СКА выиграл. Прошли вторые матчи полуфинальных серий Запада в Кубке Гагарина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика