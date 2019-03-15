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Первый советник по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в Беларуси Александр Пике посетил Брест
16.03.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
15 марта в Брест прибыл первый советник по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в Беларуси Александр Пике. В рамках визита сотрудник посольства принял участие в церемонии открытия почетной доски по случаю присвоения средней школа №15 Бреста знака качества «LabelFrancEducation», присужденного Министерством иностранных дел Франции.
«LabelFrancEducation поощряет высокий уровень преподавания французского языка и педагогическое мастерство преподавательского состава. Данная награда открывает привилегированный доступ к инструментам, созданным Францией для поддержки преподавания французского языка», – сказал на мероприятии Александр Пике.
Он подчеркнул, что это первая средняя школа в Беларуси, отмеченная знаком качества «LabelFrancEducation». Аналогичную награду в стране имеют три гимназии в Витебске, Новополоцке и Солигорске.
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Первый советник по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в Беларуси Александр Пике посетил Брест
15 марта в Брест прибыл первый советник по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в Беларуси Александр Пике. В рамках визита сотрудник посольства принял...
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