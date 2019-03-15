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Снос барака на Папанина задерживается. От переезда отказывается 90-летняя пенсионерка

16.03.2019 00:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Типичный для Грушевки дом 30-х годов прошлого столетия покинули все жильцы, кроме одной женщины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Снос барака на Папанина задерживается. От переезда отказывается 90-летняя пенсионерка

На месте барака планируют построить многоэтажку. Для переезда застройщик предложил большой семье пенсионерки почти 80 квадратных метров вместо 60. От, казалось бы, выгодного предложения она отказалась – жить с родственниками не хочет. Предоставить женщине отдельную квартиру администрация района возможности не имеет, вопрос с переселением решится в суде.

Снос барака на Папанина задерживается. От переезда отказывается 90-летняя пенсионерка

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
Она является членом семьи, и на нее так же не менее 15 метров выделяется площадь в новой квартире. По информации причина – это сложные отношения внутри семьи.
 
 
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Новости Беларуси. Типичный для Грушевки дом 30-х годов прошлого столетия покинули все жильцы, кроме одной женщины, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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