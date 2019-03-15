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«Колесо всмятку, шишка большая»: что говорят минские водители о весенних ямах на дорогах

16.03.2019 00:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минские водители недовольны качеством дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Колесо всмятку, шишка большая»: что говорят минские водители о весенних ямах на дорогах

Весенние жалобы водителей на дороги уже успели стать традицией. Возмущает столичных автолюбителей состояние асфальта в спальных районах и во дворах. Дорожники сетуют на перепады температур и большие объемы работ. Автомобилисты – на вынужденное снижение скорости и покореженные колесные диски.

«Колесо всмятку, шишка большая»: что говорят минские водители о весенних ямах на дорогах

Попал на проспекте Жукова. Колесо всмятку, шишка большая – была проблема. В принципе, оперативно залатывают.

«Колесо всмятку, шишка большая»: что говорят минские водители о весенних ямах на дорогах

Не очень удобно, едешь как по доске.

«Колесо всмятку, шишка большая»: что говорят минские водители о весенних ямах на дорогах

По Плеханова дороги не очень. То ли технология не такая, как надо, то ли подход такой.
 
 
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Новости Беларуси. Минские водители недовольны качеством дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Весенние жалобы водителей на дороги уже...
 
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