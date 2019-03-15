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Предельная честность и тенденции современных медиа. В Гродно прошло шестое занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»
16.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
В редакции газеты «Гродзенская праўда» прошло шестое занятие в рамках
В этот раз занятия в мастерской были полны ярких примеров и историй, которыми делились спикеры. Лекция была, так сказать, практико-ориентированной. Ольга Курлаева рассказывала о своей работе в рамках темы «Работа журналиста в экстремальных ситуациях».
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Вадим Щеглов рассказывал о
– Уже далеко не новость, что интернет сильно повлиял на СМИ. Журналистам нужно подстраиваться под новые реалии, успевать за тем быстрым темпом, который диктует современная жизнь. Первое время после того, как у печатных изданий появились сайты, материалы на этих ресурсах не отличались от газетных. А это в корне неверно. Любой газетный материал необходимо адаптировать для интернет-площадки. Хорошо в этом плане помогает та самая конвергенция, как техническая, так и текстовая. Читатель любит глазами, и из-за клипового мышления материал в интернете должен быть не только читабельным, но и «смотрибельным». Нельзя забывать про социальные сети. В некоторых редакциях есть специальные отделы, которые занимаются продвижением СМИ на этом пространстве, – рассказал Вадим Щеглов.
Школа «Мастерской BY-RU» создавалась как совместный проект Белорусского союза журналистов, Белорусского республиканского союза молодежи, гражданской инициативы «Друзья – Сябры» и международного медиаклуба «Формат А-3». С сентября она начала работать на базе редакции газеты «Гродзенская праўда» и продолжится до мая.
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Предельная честность и тенденции современных медиа. В Гродно прошло шестое занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»
Предельная честность и тенденции современных медиа. В Гродно прошло шестое занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»
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