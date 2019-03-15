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Предельная честность и тенденции современных медиа. В Гродно прошло шестое занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»

16.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В редакции газеты «Гродзенская праўда» прошло шестое занятие в рамках школы журналистики «Мастерская BY-RU». Спикерами на этой встрече были корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева и первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» Вадим Щеглов.
 
 
В этот раз занятия в мастерской были полны ярких примеров и историй, которыми делились спикеры. Лекция была, так сказать, практико-ориентированной. Ольга Курлаева рассказывала о своей работе в рамках темы «Работа журналиста в экстремальных ситуациях».
 
 Журналист может попасть в экстремальные условия не только на войне. При создании социально-острых репортажей иногда приходится сталкиваться с большими трудностями. Всегда есть недобросовестные люди, которые не хотят огласки своих действий. Недавно мы добились прекращения строительства завода на землях рядом с Байкалом. Когда приехали на место впервые, были в шоке. Во-первых, стройка нелегальная, потому что на этой территории обитают краснокнижные виды. Во-вторых, в сети кафе и ресторанов, расположенных рядом с озером, мы обнаружили полную антисанитарию. Нашей съемочной группе всячески препятствовали и не давали вести расследование, но с помощью прокуратуры нам удалось все это прекратить. Журналист должен быть предельно честен, в первую очередь перед собой и идти до конца, – рассказала Ольга Курлаева.
 
Предельная честность и тенденции современных медиа. В Гродно прошло шестое занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»
 
Вадим Щеглов рассказывал о тенденциях в современной журналистике. В частности, речь шла о «конвергенции современных средств массовой информации». За последние 20 лет СМИ сильно изменились, вобрали в себя много новых тенденций и форматов.
 
Предельная честность и тенденции современных медиа. В Гродно прошло шестое занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»
 
– Уже далеко не новость, что интернет сильно повлиял на СМИ. Журналистам нужно подстраиваться под новые реалии, успевать за тем быстрым темпом, который диктует современная жизнь. Первое время после того, как у печатных изданий появились сайты, материалы на этих ресурсах не отличались от газетных. А это в корне неверно. Любой газетный материал необходимо адаптировать для интернет-площадки. Хорошо в этом плане помогает та самая конвергенция, как техническая, так и текстовая. Читатель любит глазами, и из-за клипового мышления материал в интернете должен быть не только читабельным, но и «смотрибельным». Нельзя забывать про социальные сети.  В некоторых редакциях есть специальные отделы, которые занимаются продвижением СМИ на этом пространстве, – рассказал Вадим Щеглов.
 
Предельная честность и тенденции современных медиа. В Гродно прошло шестое занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»
 
Школа «Мастерской BY-RU» создавалась как совместный проект Белорусского союза журналистов, Белорусского республиканского союза молодежи, гражданской инициативы «Друзья – Сябры» и международного медиаклуба «Формат А-3». С сентября она начала работать на базе редакции газеты «Гродзенская праўда» и продолжится до мая. 
 
Предельная честность и тенденции современных медиа. В Гродно прошло шестое занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»
 
 
 
 
Теги: Новости
 
 
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Предельная честность и тенденции современных медиа. В Гродно прошло шестое занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»
 
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