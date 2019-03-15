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Молодежные отряды охраны правопорядка БРСМ пройдут тренинг МЧС к II Европейским играм
16.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
Более двухсот представителей ведущих высших учреждений образования столицы на базе Минского городского управления МЧС ознакомятся с правилами пожарной безопасности во время проведения
На мероприятии будет возможность задать интересующие вопросы, касающиеся проведения масштабного спортивного события, первому секретарю Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергею Клишевичу и начальнику Минского городского управления МЧС Сергею Солоновичу.
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Бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ, которые будут обеспечивать безопасность в ходе проведения II Европейских игр, пройдут 14 марта...
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