Молодежные отряды охраны правопорядка БРСМ пройдут тренинг МЧС к II Европейским играм

II Европейских игр

БЕЛТА

Более двухсот представителей ведущих высших учреждений образования столицы на базе Минского городского управления МЧС ознакомятся с правилами пожарной безопасности во время проведения спортивно-массовых мероприятий и порядком эвакуации. Также молодым людям расскажут об основах первичного тушения пожаров, научат оказывать первую медицинскую помощь. Помимо практического обучения бойцы МООП смогут посетить Музей городского управления МЧС и пожарной части.

На мероприятии будет возможность задать интересующие вопросы, касающиеся проведения масштабного спортивного события, первому секретарю Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергею Клишевичу и начальнику Минского городского управления МЧС Сергею Солоновичу.