«Это провал». Тот самый неловкий момент, когда тайное становится явным на «Доске позора»

Сегодня на « Доске позора » много интересных тем: как подняться по лестнице без ступенек, переплыть лужи у подъезда, почему разваливаются балконы, как выглядит писсуар для одноногих и чем отличаются колдобины от выбоин.

В одном минском доме на проспекте Независимости, борющемся за звание лучшего дома, на самом видном месте дизайнеры интерьеров обнаружили вот такое рукотворчество сантехников. Есть мнение, что это послание. В соцсетях автора фото есть предположение, что это «глубочайшие душевные страдания, показанные в материале». От себя добавим: «Чертов гений!»



Фото: со страницы Максима Максименко в Facebook

Минск, улица Кульман, 15, 15-й подъезд. Автор фото сообщил, что капремонт в доме сделали в 2017 году. В желтой трубе — газ, а вот что в щитке за ней, мы уже никогда не узнаем.



Фото предоставлено читателем

А это провал. Полный провал. Лида, улица Мицкевича, 38.











А так выглядит разбитая тысяча долларов… Строители испортили дорогую ванну в новостройке на пр. Дзержинского, 125.











Гомель, проспект Ленина, 27. Автор фото пишет, что капитальный ремонт дома сделали, а о балконах, видимо, забыли. А может и не забыли, а оставили на потом.



Фото предоставлено читателем

А нам в редакцию пришло письмо от ЖКХ Ленинского района Минска, в котором говорится, что в прошлом выпуске «Доски позора» мы дали неправильную информацию по дому на Независимости, 14. Оказалось, что крышу там просто ремонтировали, капремонта не было. Значит, и балконы там разваливаются от старости, а не оттого, что их не ремонтируют. И это уточнение существенно (для ЖКХ): «Таким образом, факты ненадлежащего выполнения при капитальном ремонте работ по ремонту фасадов (балконов) не нашли своего подтверждения», — говорится в письме. Но суть от этого не меняется: балконы разрушаются. Кстати, их ремонт обещают сделать во втором квартале 2019 года.



Из письма ЖКХ Ленинского района

Орша, ремонт ступени в магазин «Копеечка» по проспекту Текстильщиков. Монтажная пена — вот это сила!



Фото предоставлено читателем

Так в поселке Юбилейном возле агрогородка Сеница закрывают канализационные люки.











А это «вечная» лужа поселка, которая замерзает зимой, чтобы снова разлиться до подъезда весной.



Фото предоставлено читателем

Во время облагораживания территории на улице Гикало (пересечение с улицей Платонова) дорожки положили только в двух направлениях, а в третьем не дотянули.



Фото предоставлено читателем

Лестница к «Тропе здоровья» рядом с проспектом Газеты «Звязда» в Минске. Идеальное место для прогулок, в том числе с детьми… Если коляску или велосипед удастся спустить и ноги не сломать.











Для общей картины добавим немного грязи. Минск, пересечение улиц Сухаревской и Академика Федорова.



Фото предоставлено читателем

По многочисленным просьбам жителей в ответ на жалобу дорожные строители сделали ремонт улицы Садовой в Ратомке. Были отдельные лужи — после сплошной засыпки глиной осталась одна лужа. Но на всю дорогу от края до края, от начала до конца. Нам пишут, что «по странному стечению обстоятельств последующие проверки приезжают в период засухи».



Фото предоставлено читателем

Недостроенный​ тротуар вдоль местного проезда от улицы Каменногорской к школе № 56.



Фото предоставлено читателем

В Минске, в переулке Калинина, рядом с домом № 9 несколько месяцев назад сделали пешеходный переход, обозначили его соответствующими знаками, зеброй, нанесенной на так называемом широком лежащем полицейском. А вот с одной из его сторон предлагают заходить/выходить на него в то, что называется летом газоном, а сейчас распутицей.



Фото предоставлено читателем

Молодечно, улица В. Гостинец, 145 Б. Лестница в 50 метрах от офиса ЖРЭУ-6, по которой работники предприятия каждый день идут на работу и с работы. Они же видят, что и дети ходят по ней в 14-ю школу, но ничего не предпринимают.



Фото предоставлено читателем

Дроздово, улица Цветочная. Столбы посередине тротуара — это классика.



Фото предоставлено читателем

Слуцк. Вот что обнаружилось после того, как сбили штукатурку в квартире. Дому 6 лет. Первый этаж, капитальная стена. Строители здесь что-то прятали?



Фото предоставлено читателем

В Минске по улице Лещинского, 15 установили ограничительные столбики с одной стороны тротуара, но и это не помогло спасти пешеходную зону от «порядочных автомобилистов». Другую сторону тротуара ограничить от авто не догадались. В результате по такой грязевой каше приходится отводить/забирать детей из сада/школы, идти на работу, к метро или магазину.











Мозырь, улица Пролетарская, 90. Автор говорит, что это ступеньки в его подъезд.



Фото предоставлено читателем

Школу № 23 в Минске открыли более 8 лет назад. Но «чуть-чуть» не доделали прилегающую автостоянку — забыли заасфальтировать. Стоянка, огороженная бордюром, представляет из себя грязь и колдобины.



Фото предоставлено читателем

И снова Сеница. Перед вами лестница, которая ведет к поликлинике. По ней могли бы спускаться и подниматься мамы с колясками как минимум пяти девятиэтажных домов (согласитесь, немало). Но, как сообщает автор фото, проблема в том, что коляска просто не может преодолеть этот участок, приходится делать большой круг, чтобы посетить поликлинику или просто спуститься к озеру на прогулку. Адрес объекта: улица Я. Купалы, возле дома № 5.











Минск, улица Голодеда, 11/2. «Ремонт» тротуара произвели еще осенью, снятый асфальт не вывезли по сей день (08.03.2019). Вместо подснежников — куски асфальта.



Фото предоставлено читателем

«Чижовка-Арена». Писсуар для одноногих?



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел . Этот сервис работает уже во многих городах страны.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — тоже сообщайте нам об этом обязательно!