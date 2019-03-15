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«Папа сказал: действуй». 21-летняя хоккеистка открыла в минском спальнике вип-тренажерку

16.03.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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«В больших тренажерных залах каждый преследует свои цели: кто-то хочет показать декольте, кто-то — найти спутника жизни», — говорит молодой тренер Наталья Алексеенко. Она же в свои 21 решила открыть маленькую студию персональных тренировок Vip Gym, где клиенты смогут заниматься по одному, без посторонних глаз и комплексов. GO.TUT.BY посмотрел, как устроен зал площадью 35 квадратных метров и кому интересна камерная обстановка тренировок в минском спальнике.


Несмотря на молодой возраст, за плечами Натальи Алексеенко внушительный спортивный бэкграунд. Минчанка — многократная чемпионка Беларуси по каратэ и экс-нападающая женской хоккейной команды «Пантера». Интерес к железу появился у нее как раз в процессе занятий хоккеем.

— Во время работы на тренажерах я постоянно задавала вопросы своим тренерам, интересовалась, что и как функционирует. А в 17 лет сама прошла курсы и стала персональным тренером в тренажерном зале и инструктором по TRX.

Первое время Наталья работала приходящим тренером в минских залах, параллельно обучаясь в БГУФК на тренера по хоккею. Но вскоре задумалась об открытии собственной студии, где люди смогли бы заниматься без посторонних глаз.


— В больших тренажерках я испытывала дискомфорт из-за оценивающих взглядов мужчин: я приседаю, а они смотрят. Возможно, кому-то такое внимание и льстит, но не мне, — говорит девушка. — Понимаю, что каждый человек преследует в зале свои цели: кто-то приходит показать декольте, кто-то — попу, кто-то — найти спутника жизни. Мне же хотелось открыть такую студию, куда клиенты приходили бы именно ради спорта. Тех же людей с лишним весом накаченные бодибилдеры в тренажерном зале только смущают.

Вип-студия Натальи находится в минском спальнике рядом с метро «Восток». Одновременно в зале могут заниматься один — максимум два клиента.

— У нас есть абонементы для одного человека и пары. Кому-то больше нравится работать наедине с тренером, кому-то — в компании парня или подружки. Самое главное, что в нашей студии человек тренируется в окружении «своих» и может полностью сосредоточиться на занятии, не комплексуя.

На оформление персональной студии ушло два месяца. Ремонт в зале делал отец Натальи.

— У папы золотые руки. По образованию он электрик, поэтому продумывал все со знанием дела. Когда я только поделилась идеей открытия зала, папа сказал: «Действуй. Твои мозги — наши руки». Близкие очень помогли с реализацией проекта.


В зале площадью 35 квадратных метров — четыре многофункциональных тренажера, петли TRX, гантельный ряд, боксерская груша и коврики для йоги. Владелица рассказывает, что на каждом тренажере можно выполнять от семи до 20 упражнений.

На вопрос, насколько рентабельно открывать зал такого формата в Минске, Наталья отвечает:

— Надеемся, за год окупится. В планах — открытие таких студий в разных спальниках Минска. Если кого-то заинтересует наш проект, готовы идти с франшизой дальше — в Россию, Европу.

Первые посетители студии — это клиенты, которые работали с Натальей Алексеенко и в других залах.

— Клиентская база очень разношерстная. Например, есть люди с весом выше 100 кг, есть накаченные ребята, а есть и анорексики. С каждым работаем по индивидуальной программе.


Наталья признается, что сама часто спрашивает у посетителей, почему в качестве тренера они выбирают ее — миниатюрную и молодую, а не какого-нибудь грозного качка.

— Некоторые говорят, что идут тренироваться к девушке, потому что уверены: она не сможет возразить. Но с первого же занятия видят обратную картину. Я четко объясняю, как выполнять упражнение и почему именно такой вариант правильный. Многие тренажерки сегодня берут на работу инструкторов с красивым рельефным телом, не спрашивая человека о его образовании и том, какими усилиями такое тело сделано. 

Василий Пивош работает с Натальей три месяца. До этого занимался в залах только с тренерами-мужчинами.


Василий Пивош

— Опыт был не самый положительный: из-за неправильной техники сорвал спину, разорвал связки в локтевом и плечевом суставах. Решил поставить эксперимент и поработать с инструктором-девушкой. Объемы работы только увеличились, зато по ощущениям стало комфортнее, — улыбается Василий.

На вопрос, чем его — обладателя мускулистого тела — привлекает камерная обстановка студии, молодой человек отвечает:

— Мне нравится, что здесь нет очереди на тренажеры и никто не отвлекает: «Эй, вообще-то я тут занимался. Надо перевесить „блины“». Можно полностью сконцентрироваться на тренировке. А для того, чтобы показать себя и продемонстрировать классную форму, есть летние пляжи и аквапарк «Лебяжий».


Сама Наталья старается поддерживать тело в тонусе, чтобы оставаться образцом для клиентов. Помимо регулярных занятий на тренажерах, трижды в неделю выполняет кардиотренировки.

— В моем случае, это хоккей. Играю в любительской команде с мужчинами. Они меня уважают и поддерживают. Хотя некоторых задевает, что девушка может сражаться с ними на равных.

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Теги: Минск
 
 
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«В больших тренажерках каждый преследует свои цели: кто-то хочет показать декольте, кто-то - найти спутника жизни», - говорит молодой тренер Наталья Алексеенко. Она...
 
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