«Не нужно исключать отцов из этого разговора». Майкл Шин призвал отцов говорить с дочерьми о месячных

Британский актер, номинант на премию «Золотой глобус», звезда фильмов «Фрост против Никсона», «Королева» и киносаги «Сумерки» Майкл Шин призвал отцов говорить со своими дочерьми о менструации. Он принял участие в рекламной кампании #Pads4Dads, инициированной компаний Hey Girls, производящей средства для личной гигиены.

Цель проекта — привлечь внимание к проблеме стигматизации репродуктивного здоровья женщин и помочь отцам преодолеть смущение при общении с дочерьми-подростками.

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— У меня у самого есть дочь. Я, как никто другой, понимаю, как сложно начать разговор об этом, но это нормально. Hey Girls могут помочь отцам избежать стигматизации месячных и помочь в покупке средств личной гигиены для дочерей. Давайте не будем исключать отцов из этого разговора, — рассказал актер в ролике.