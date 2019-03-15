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Прием граждан проведет начальник таможенного поста «Бенякони»
16.03.2019 — Разное | Вороновская газета
19 марта с 15.00 до 17.00 в Вороновском райисполкоме (1-й этаж, кабинет №4) прием граждан по вопросам отбора кандидатов на службу в таможенные органы проведет начальник таможенного поста «Бенякони» Владимир Анатольевич ЗИНКЕВИЧ.
Телефоны отдела кадров таможни: 8 (0152) 79-80-11, 79-80-81.
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19 марта с 15.00 до 17.00 в Вороновском райисполкоме (1-й этаж, кабинет №4) прием граждан по вопросам отбора кандидатов на службу в таможенные органы проведет начальник...
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