Модель запостила снимок с подругой, которая толще ее, и вызвала негодование пользователей Сети

Знаменитая модель, актриса и инстаграм-блогер с 22 миллионами подписчиков Эмили Ратаковски была вынуждена защищать себя и свою подругу от пользователей Сети после того, как запостила в инстаграме их совместное фото с пляжа, пишет Fox News .

Приятельница звезды полнее ее, из-за чего люди принялись отпускать в адрес девушки ироничные комментарии и ругать Ратаковски за то, что та не учла последствий публикации.

Некоторые пользователи и вовсе решили: Эмили Ратаковски намеренно запостила такое фото, чтобы выставить свою фигуру в выгодном свете. А если и нет, то со стороны модели, по мнению подписчиков, было очень безответственно публиковать подобный кадр.

Фото: инстаграм Эмили Ратаковски

Сама Эмили тоже решила не молчать. И даже принялась отвечать критикам в комментариях.

— Мне нравится тело моей подруги, и обе мы считаем, что она здесь выглядит отлично! И я горжусь тем, что она щеголяет в моих купальниках (купальниках бренда Эмили Ратаковски. — Прим. Medialeaks). Только то, что вы привыкли видеть один тип фигур в интернете, не означает, что они единственные, которые стоит считать «красивыми».