С 16 по 22 марта на территории района проводится акция «Пешеход»

С 16 по 22 марта на территории Буда-Кошелевского района проводится профилактическое мероприятие «Пешеход».





За истекший период 2019 года на территории Буда-Кошелевского района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 1 человек погиб и 1 ранен.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ ВАМ

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ

ПЕШЕХОДАМ:

Переходить (пересекать) проезжую часть дороги разрешено по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке по линии тротуаров или обочин).

Переходить дорогу можно только тогда, когда Вы убедитесь, что выход на проезжую часть безопасен и своими действиями Вы не создадите препятствий для движения транспортных средств.

Пешеходам запрещается:

• двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, обочины, по которым возможно движение пешеходов;

• задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, в том числе на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки транспортных средств;

• выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;

• При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом (элементами).

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ:

Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов.

При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет.

Велосипедисту и водителю мопеда запрещается:

• двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях (подножках);

• двигаться по дороге в условиях снегопада и (или) гололедицы;

• перевозить пассажиров, за исключением перевозки детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье.