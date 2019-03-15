Комиссии за платежи в ЕРИП через кассу и промокод для высокой ставки по вкладу: топ-новости от банков

Еще один банк будет брать комиссию за платежи в ЕРИП через кассу. Так что безнал не только удобнее, но и дешевле. FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.

Плюс один рубль за оплату жировки или мобильного



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С 18 марта список банков, которые берут комиссию за платежи в системе ЕРИП через кассу.

— БТА Банк вводит комиссию за осуществление платежей через систему ЕРИП в кассе банка в размере 1 белорусского рубля за каждый платеж (например: оплата коммунальных услуг, городского телефона, мобильной связи, услуги Интернет, обучение и т.д.), — предупреждают клиентов на сайте банка.

Разумеется, те же платежи, но через мобильный или интернет-банкинг можно сделать без комиссии.

Напомним, комиссию за платежи в ЕРИП с 1 октября 2018 года ввел Беларусбанк, позже его примеру в том или ином виде последовали многие другие банки. В итоге, сегодня без каких-либо комиссий платежи через ЕРИП можно сделать всего в 3 банках (Банк решение, БСБ-Банк и Цептер Банк).

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Марк Цукерберг. Фото: cardiology-club.com

Понятно, что сами вы этого сделать не сможете. Для тех, кто хочет зарабатывать на мировых рынках существует такая банковская услуга, как доверительное управление. Обычно доступна она состоятельным людям, у которых есть свободные, например, тысяч 10 долларов.

Но до 27 марта приобщиться к заработку на фондовом рынке можно с капиталом всего в 3000 «зеленых». Такую акцию проводит Альфа-Банк и говорит: «Стать акционером Google, Apple, Facebook, Лукойла стало проще!».

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фото с сайта: pixabay.com

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Акция продлится до 15 апреля.

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