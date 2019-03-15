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Комиссии за платежи в ЕРИП через кассу и промокод для высокой ставки по вкладу: топ-новости от банков

16.03.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Еще один банк будет брать комиссию за платежи в ЕРИП через кассу. Так что безнал не только удобнее, но и дешевле. FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.

Плюс один рубль за оплату жировки или мобильного


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С 18 марта список банков, которые берут комиссию за платежи в системе ЕРИП через кассу.

— БТА Банк вводит комиссию за осуществление платежей через систему ЕРИП в кассе банка в размере 1 белорусского рубля за каждый платеж (например: оплата коммунальных услуг, городского телефона, мобильной связи, услуги Интернет, обучение и т.д.), — предупреждают клиентов на сайте банка.

Разумеется, те же платежи, но через мобильный или интернет-банкинг можно сделать без комиссии.

Напомним, комиссию за платежи в ЕРИП с 1 октября 2018 года ввел Беларусбанк, позже его примеру в том или ином виде последовали многие другие банки. В итоге, сегодня без каких-либо комиссий платежи через ЕРИП можно сделать всего в 3 банках (Банк решение, БСБ-Банк и Цептер Банк).

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Марк Цукерберг. Фото: cardiology-club.com

Понятно, что сами вы этого сделать не сможете. Для тех, кто хочет зарабатывать на мировых рынках существует такая банковская услуга, как доверительное управление. Обычно доступна она состоятельным людям, у которых есть свободные, например, тысяч 10 долларов.

Но до 27 марта приобщиться к заработку на фондовом рынке можно с капиталом всего в 3000 «зеленых». Такую акцию проводит Альфа-Банк и говорит: «Стать акционером Google, Apple, Facebook, Лукойла стало проще!».

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Промокод для выгодной ставки по вкладу


фото с сайта: pixabay.com

Обычно промокоды используют, чтобы получить скидку. Но в этом случае — наоборот: «секретный» пароль дает возможность увеличить процент по вкладу.

Введите при открытии интернет-вклада «@gro безотзывный» в белорусских рублях на срок хранения 370 дней промокод «аgro2019» и получите процентную ставку по вкладу в размере 13% годовых, — сообщает Белагропромбанк.

Акция продлится до 15 апреля.

Обращаем ваше внимание, что обзор не носит рекламного характера и редакция выбирает новости по своему усмотрению.

 
 
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FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.
 
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