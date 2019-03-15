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Комиссии за платежи в ЕРИП через кассу и промокод для высокой ставки по вкладу: топ-новости от банков
Еще один банк будет брать комиссию за платежи в ЕРИП через кассу. Так что безнал не только удобнее, но и дешевле. FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.
Плюс один рубль за оплату жировки или мобильного
С 18 марта список банков, которые берут комиссию за платежи в системе ЕРИП через кассу.
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Разумеется, те же платежи, но через мобильный или интернет-банкинг можно сделать без комиссии.
Напомним, комиссию за платежи в ЕРИП с 1 октября 2018 года
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Понятно, что сами вы этого сделать не сможете. Для тех, кто хочет зарабатывать на мировых рынках существует такая банковская услуга, как доверительное управление. Обычно доступна она состоятельным людям, у которых есть свободные, например, тысяч 10 долларов.
Но до 27 марта приобщиться к заработку на фондовом рынке можно с капиталом всего в 3000 «зеленых». Такую акцию
Промокод для выгодной ставки по вкладу
Обычно промокоды используют, чтобы получить скидку. Но в этом случае — наоборот: «секретный» пароль дает возможность увеличить процент по вкладу.
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Акция продлится до 15 апреля.
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Комиссии за платежи в ЕРИП через кассу и промокод для высокой ставки по вкладу: топ-новости от банков
FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.
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