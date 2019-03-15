Думаете, что разбираетесь в косметике? Девочки, рано: у нас для вас сложный тест

Девочки и косметика — понятия неразделимые. Не спорьте! По крайней мере какой-нибудь пудрой и тональником точно пользуются почти все. А что насчет более хитроумных средств? Если вы думаете, что знаете о бьюти-индустрии все, то не спешите присваивать себе звание «Лучший стилист общаги — 2019». Сначала пройдите наш сложный тест по видам косметики. Так и быть: можете подглядывать в свои запасы (если это поможет).

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