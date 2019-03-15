Стало известно, какие тротуары отремонтируют в Пинске в текущем году

|№
п/п
|Наименование улиц
|Объем работ,
кв. м
|1.
|ул. З. Космодемьянской (от ул. Суворова до ул. Дзержинского и от ул. Завальная до дома №17)
|784
|2.
|ул. Пушкина (от ул. ИПД до ул. Кирова)
|435
|3.
|ул. Ленинградская (от дома №4 до дома №12)
|551
|4.
|ул. Центральная (от ул. Ильина до ул. Островского)
|868
|5.
|ул. Новоселов (от ул. Поселковой до ул. Сиреневой)
|1870
|6.
|ул. Весенняя (от пр-кта Жолтовского до ул. Молодежной)
|250
|7.
|ул. Островского (от м. Купеческий до ул. Центральной, 1 сторона)
|888
|8.
|ул. Днепровской флотилии (от кафе «Бригантина» до городского парка культуры и отдыха)
|7894
|9.
|ул. Юная (от ул. Ленинградской до ул. Калиновой, 1 сторона, плитка)
|489
|10.
|ул. Кирова (от ул. Шубитидзе до ул. К. Маркса, 1 сторона)
|1858
|11.
|ул. Ильина (от гимн. № 2 до ул. Центральной)
|684
|12.
|ул. Рокоссовского (от д. № 31 до ул. Центральной)
|476
|13.
|ул. К. Цеткин (от ул. Парковой до ул. Гайдаенко, 1 сторона)
|940
|
|Итого
|17987