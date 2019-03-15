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Стало известно, какие тротуары отремонтируют в Пинске в текущем году

16.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Стало известно, какие тротуары отремонтируют в Пинске в текущем году
На официальном сайте ЖКХ г. Пинска размещен производственный план по ремонту тротуарных покрытий г. Пинска на 2019 год.


п/п		 Наименование улиц Объем работ, 
кв. м
1. ул. З. Космодемьянской (от ул. Суворова до ул. Дзержинского и от ул. Завальная до дома №17) 784
2. ул. Пушкина (от ул. ИПД до ул. Кирова) 435
3. ул. Ленинградская (от дома №4 до дома №12) 551
4. ул. Центральная (от ул. Ильина до ул. Островского) 868
5. ул. Новоселов (от ул. Поселковой до ул. Сиреневой) 1870
6. ул. Весенняя (от пр-кта Жолтовского до ул. Молодежной) 250
7. ул. Островского (от  м. Купеческий до ул. Центральной, 1 сторона) 888
8. ул. Днепровской флотилии (от кафе «Бригантина» до городского парка культуры и отдыха) 7894
9. ул. Юная (от ул. Ленинградской до ул. Калиновой, 1 сторона, плитка) 489
10. ул. Кирова (от ул. Шубитидзе до ул. К. Маркса, 1 сторона) 1858
11. ул. Ильина (от гимн. № 2 до ул. Центральной) 684
12. ул. Рокоссовского (от д. № 31 до ул. Центральной) 476
13. ул. К. Цеткин (от ул. Парковой до ул. Гайдаенко, 1 сторона) 940
Итого 17987

 

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