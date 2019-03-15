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Пять шагов, чтобы приготовить правильный обед
В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «
С разрешения издательства GO.TUT.BY публикует отрывок из книги, где автор описывает пять шагов к созданию идеального обеда на основе рекомендаций Precision Nutrition. Он рекомендует сосредотачиваться не на диетах — а на полезных привычках, которые помогут правильно питаться.
Шаг № 1. Начните с полезных белков
Белки дают чувство сытости и помогают поддерживать и наращивать мускулатуру. PN рекомендует мужчинам съедать две порции белков размером с ладонь за один прием пищи (это от 40 до 60 г белка), а женщинам — одну такую порцию за прием пищи (20−30 г).
Стандартные размеры одной порции:
Шаг № 2. Добавьте богатые питательными веществами овощи
Почти никто из нас не выполняет минимальных рекомендаций по потреблению витаминов и минералов, которые необходимы для надлежащей работы тела и мозга. Овощи богаты многими из этих важнейших питательных веществ. Вместо долгого рассказа о том, какие витамины и минералы содержатся в каких продуктах, я просто советую вам есть овощи и фрукты разных цветов (например, зеленые, фиолетовые, оранжевые, красные и желтые), поскольку так вы будете получать разнообразные питательные вещества.
PN рекомендует мужчинам съедать по две, а женщинам — одну порцию овощей размером с кулак за один прием пищи. Есть можно, например, капусту, шпинат, болгарский перец, морковь, брокколи и цветную капусту.
Шаг № 3. Добавьте клетчатку
Хотя многие люди злоупотребляют углеводами, диеты со слишком низким их содержанием могут привести к замедлению обмена веществ, стимулировать образование гормонов стресса и снизить выработку гормонов набора мышечной массы.
Как можно чаще избегайте столового сахара и сильно обработанных углеводов (включая хлеб, мюсли, конфеты, крекеры и т.д.). Отдавайте предпочтение натуральным пищевым волокнам (клетчатке), которые дольше поддерживают в вас чувство сытости и обеспечивают стабильной энергией.
PN рекомендует мужчинам съедать по две горсти углеводов за один прием пищи (40−60 г), а женщинам — одну горсть (20−30 г).
Стандартные размеры одной порции клетчатки:
Шаг № 4. Добавьте полезные жиры
Хотя трансжиров следует избегать, а потребление растительных жиров (таких, как кукурузное, пальмовое, соевое и подсолнечное масла) лучше ограничивать, другие (полезные) жиры поддерживают ряд функций организма и могут помочь с улучшением состава тела.
PN рекомендует мужчинам съедать по две порции полезных жиров размером
Стандартные размеры одной порции здоровых жиров:
Шаг № 5. Улучшите вкус
PN рекомендует выбирать натуральные ингредиенты из местного вкусового букета. Вот пять примеров:
Рекомендованные в шагах № 1−4 порции — лишь отправная точка. Вот дополнительные советы PN по адаптации предложенных вариантов к вашему образу жизни:
Если вы хотите сбросить вес, если вы не слишком активны или едите часто, вам стоит на 50% сократить рекомендованное количество потребления углеводов и/или жиров в некоторых приемах пищи.
Если ваша цель — набор веса, вы ведете активный образ жизни или едите нечасто, вам стоит на 50% повысить рекомендованное количество потребления углеводов и/или жиров в ходе некоторых приемов пищи.
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Автор описывает пять шагов к созданию идеального обеда на основе рекомендаций Precision Nutrition
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