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Снова нарушила все правила. Самые дорогие и смелые образы Меган Маркл во время беременности

16.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Одна из самых популярных женщин года, герцогиня Меган Маркл, на этой неделе ушла в «декретный отпуск». Конечно, отпуск здесь — слово условное («от чего ей отдыхать!» — возмутитесь вы и будете правы), но до появления на свет малыша Маркл больше не появится на публичных мероприятиях.

А значит, смело можно собрать и рассмотреть все «беременные» образы герцогини. Ведь с непростой задачкой «одеваться комфортно, уместно и при этом оставаться собой» Меган на протяжении всей беременности справлялась на "отлично", несмотря на то, что не раз возмутила британских подданных обнаженными ногами и руками, а также нарядами за баснословные деньги.

Безусловно, мы, в отличие от герцогини, не можем тратить на свой гардероб сотни тысяч долларов, бодро скакать на десятисантиметровых шпильках, а также наряжаться в Givenchy и Carolina Herrera, но вот подсмотреть удачные силуэты и цветовые решения нам никто не запретит. Будущим мамочкам на заметку!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Meghan Markle

 
 
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Предлагаем вспомнить все «беременные» образы герцогини. Ведь с непростой задачкой «одеваться комфортно, уместно и при этом оставаться собой» Меган на протяжении...
 
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