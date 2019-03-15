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Двух рыбаков сняли с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух рыбаков спасли на Чижовском водохранилище в Минске, они плыли на льдине. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Мужчина 15 марта в 16.48 сообщил спасателям, что он и его товарищ находятся на льдине, которая откололась от берега Чижовского водохранилища в районе улицы Голодеда. "Когда на место прибыли работники МЧС, льдина размерами 70 на 300 м находилась в 200 м от берега. Двое мужчин рыбачили, когда она откололась. Толщина льда составляла 13 см", - рассказали в управлении.
В 17.11 работниками МЧС мужчин были спасены. В медицинской помощи они не нуждались.-0-
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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух рыбаков спасли на Чижовском водохранилище в Минске, они плыли на льдине. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС....
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