Норвежский защитник Эмиль Йонассен подписал контракт с БАТЭ

Футболист - воспитанник старейшего норвежского футбольного клуба «Одд» из родного города. За основную команду дебютировал в 17 лет - 26 сентября 2010 вышел на замену в поединке с «Сандефьордом» - 5:0. Со следующего года стал игроком основной обоймы - и выступал за «Одд» в течение шести сезонов (2010-2015), сообщили в БАТЭ.

В 2016 Эмиль перебрался в «Буде/Глимт», где и провел три следующих года.