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Норвежский защитник Эмиль Йонассен подписал контракт с БАТЭ

16.03.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Норвежский защитник Эмиль Йонассен подписал контракт с БАТЭ
ФК БАТЭ

Футболист - воспитанник старейшего норвежского футбольного клуба «Одд» из родного города. За основную команду дебютировал в 17 лет - 26 сентября 2010 вышел на замену в поединке с «Сандефьордом» - 5:0. Со следующего года стал игроком основной обоймы - и выступал за «Одд» в течение шести сезонов (2010-2015), сообщили в БАТЭ.

В 2016 Эмиль перебрался в «Буде/Глимт», где и провел три следующих года.

Йонассен выступал за все юношеские, юниорские и молодежные сборные Норвегии. Провел в общей сложности около 50 матчей. 

Норвежский защитник Эмиль Йонассен подписал контракт с БАТЭ
Закончили в 1/16. Итоги выступления БАТЭ в еврокубках
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Йонассен родился в городе Шиен, расположенном в юго-восточной части страны, в 150 километрах от Осло.
 
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