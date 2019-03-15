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В Минске презентовали украинский телеканал UATV

16.03.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Четырехлетние усилия официального Киева начать ретрансляцию украинского телеканала в Беларуси завершились успехом.

В Минске презентовали украинский телеканал UATV
Посол Украины Игорь Кизим и директор телеканала UATV Людмила Березовская
 Канал UATV в реестре разрешенных для трансляции, и некоторые кабельные операторы его уже транслируют, но впереди еще немалая работа, чтобы беларуские зрители в своем большинстве узнали о канале, пишет сайт Белсат.

«Самое сложное – сделать первый шаг. И я очень рад, что этот шаг у нас получился. Многие из нас, особенно журналисты, понимают, насколько это важно для понимания того, что сейчас происходит в Украине. Вся информация, которая попадает в беларуское медийное пространство, воспринималась через призму войны с Россией. Многое излагалось в искаженном виде а-ля передач Соловьева. Я очень рад, что у беларуских телезрителей появилась возможность смотреть альтернативную информацию о событиях в Украине», – отметил посол Украины Игорь Кизим.

Перед гостями торжества также выступали директор телеканала UATV Людмила Березовская, госсекретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко, начальник Управления электронных СМИ и интернет ресурсов беларуского министерства информации Владимир Рябоволов. С приветственными словами выступили и отвечали на вопросы депутат Палаты представителей Елена Анисим, руководитель ЗАО «Эфир» Сергей Офган. В перерывах звучали украинские песни в исполнении ансамбля «Крыніца».

«Не может такого быть, чтобы в нашей братской стране не было нашего телевидения. И вот усилиями дипломатов и чиновников через четыре года мы получили возможность транслировать украинский канал UATV. Информация канала взвешенная, неконфликтная, но очень важно, что она дает истинное представление об Украине», – сказал в своем выступлении Артем Биденко.

Начальник Управления электронных СМИ и интернет ресурсов беларуского министерства информации Владимир Рябоволов

«Дополнительная информация о культуре и национальных ценностях Украины будет очень интересна нашим зрителям. Надеюсь, что украинский канал будет способствовать расширению экономических связей между регионами Беларуси и Украины», – отметил Владимир Рябоволов.

По словам Людмилы Березовской, UATV является международным каналом. В Беларуси будет транслироваться на русском языке. Канал имеет небольшой новостной блок на 10 минут. Основное время вещания занимают исторические программы, мода, спорт, культура. Директор канала отметила, что понимает важность вещания телеканала на беларуском языке и рассчитывает, что в перспективе будет создана звуковая дорожка, чтобы беларуский потребитель смог выбрать для себя язык вещания.

Только найти канал в телевизоре будет не так легко. Хотя 20 кабельных операторов согласились взять в свою сеть украинский канал и около 10-ти уже его транслируют (особенно востребован канал в пограничных регионах Гомельскоей и Бресткой области). Но самые крупные кабельные операторы Белтелеком, МТИС и «Космос-ТВ» не спешат с запуском UATV в свои сети. Формальная причина от Белтелекома – не подготовлен пакет «Иновещание». Как отметил посол Украины, «в Белтелекоме идут процессы, которые не позволяют включить UATV прямо сейчас». Тем более нет разговора о включении украинского канала в общий, так называемый социальный пакет, потому что чтобы туда попасть, формально нужно чтобы у канала было 30% контента беларуского производства.



 
 
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Четырехлетние усилия официального Киева начать ретрансляцию украинского телеканала в Беларуси завершились успехом.
 
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