Без шансов. Остановить повышение температуры в Арктике уже невозможно

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Даже в соответствии с положениями Парижского соглашения результаты проведенных исследований показывают, что зимние температуры в Арктике должны подняться как минимум на три градуса к 2050 году и на пять-девять градусов к 2080 году по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Арктический регион — некая высшая точка, где изменения климата наиболее показательны, но это не значит, что остальной мир может расслабиться. Когда вершина планеты начинает таять, это напрямую отразится на всех жителях Земли.





Существует множество исследований, позволяющих предположить, что изменения климата в Арктическом регионе вызовут опасный подъем уровня моря по всему миру, провоцируя затопление прибрежных районов, эрозию, колоссальный ущерб зданиям и инфраструктуре. Это также перевернет экосистемы с ног на голову, загрязнит питьевую воду и приведет к массовой миграции людей.





«То, что происходит в Арктике, не остается в Арктике. У нас есть наука — теперь необходимы более срочные действия в области климата, чтобы избежать переломных моментов, которые могут оказаться для нашей планеты еще более пагубными, чем мы предполагали ранее», — говорит Джойс Мсуя (Joyce Msuya), и.о. исполнительного директора ООН по окружающей среде.









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Большая часть проблемы заключается в том, что ожидаемые изменения приведут к опустошению и без того опустошенного региона. Начиная с 1979 года, как показывают исследования, Арктика потеряла примерно 40 процентов льда, а оставшийся лед — более тонкий и более уязвимый, чем когда-либо прежде. Некоторые климатические модели даже предсказывают, что ледяная шапка Арктики может полностью исчезнуть уже летом 2030-х.





Ученые утверждают, что, даже если будет выполнено Парижское соглашение, вечная мерзлота Арктики, как ожидается, сократится еще на 45 процентов, выбросив миллиарды тонн углерода и метана в атмосферу. В итоге это спровоцирует еще более теплые температуры, что, в свою очередь, приведет к оттаиванию еще большего количества льда. Последствия могут включать более частые лесные пожары, потерю среды обитания для животных и повреждение инфраструктуры.





Другое исследование показало, что к 2050 году оттаивание вечной мерзлоты может угрожать четырем миллионам человек и около 70 процентам современной арктической инфраструктуры — последствия будут происходить по принципу домино.





«Острая необходимость достижения целей Парижского соглашения четко видна на примере Арктики — как одного из самых уязвимых и быстроизменяющихся регионов. Необходимо существенно сократить выбросы парниковых газов, углерода и других вредных и загрязняющих окружающую среду веществ во всем мире в самой ближайшей перспективе», — утверждает министр окружающей среды, энергетики и жилищного строительства Финляндии Киммо Тийликайнен (Kimmo Tiilikainen).



