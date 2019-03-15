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Какие коллекции подготовили участники фестиваля-конкурса «Мельница моды-2019»
Полуфинал Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды-2019» – тур «Воплощение» – прошел в 15 марта,
Участники должны были показать жюри уже готовые модели по своим эскизам. В отличие от прошлого года нарядов должно было быть не 5, а 7-10. Свои капсульные коллекции для детей, подростков, мужские и женские представили дизайнеры, студенты и учащиеся профильных вузов и колледжей, педагоги и специалисты в области моды и дизайна из Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска. Из полусотни работ далеко не все жюри пропустило в финал.
– Сегодня мы увидели неплохие коллекции для тинейджеров. Яркие, активные и довольно проработанные модели показали учреждения образования. Хочу отметить, что в этот раз нас приятно удивил технологический колледж, который ранее выступал слабее, а сейчас подготовил очень хорошие работы. Достойно себя показали центры творчества детей и молодежи, особенно удачными были детские коллекции. Участники перенесли детские рисунки на одежду, это было модно и красиво, – отметила художественный руководитель «Мельницы моды», дизайнер Светлана Гнедёнок.
Справочно
Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото «Мельница моды» состоится 28-й раз, его финал пройдет в Минске 15-16 мая. В этом году конкурс проходит под лозунгом: «Добро пожаловать в Беларусь – страну спорта и креатива».
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Полуфинал Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды-2019» – тур «Воплощение» – прошел в 15 марта, передает корреспондент агентства...
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