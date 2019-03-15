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Ответственность за оба нападения на мечети Крайстчерча несет один человек − Таррант
Австралиец Брентон Таррант, который убил полсотни людей в одной из мечетей в Новой Зеландии, работал тренером в спортивном зале в городе Графтон, а также любил путешествовать.
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Так, менеджер тренажерного зала Big River Gym Трэйси Грей рассказала, что после окончания школы в 2009 году, Таррант до 2011 года работал в спортзале.
"Он был очень преданным личным тренером", – сказала Грей и добавила, что Таррант не производил впечатления человека, который увлекается огнестрельным оружием.
Потом Брентон Таррант отправился в путешествие по странам Азии и Европы. Точно известно, что он посещал Северную Корею и Пакистан.
"Думаю, что-то изменилось в нем за те годы, которые он провел за границей", – сказала она.
Также журналисты выяснили, что Таррант финансировал свои поездки благодаря заработкам на рынке криптовалют.
Погибли по меньшей мере 49 человек, десятки были ранены. Накануне он написал манифест, в котором описал свои намерения. Таррант объяснил свои мотивы как месть за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.
Дополнение
Окружной суд Крайстчерча оставил обвиняемого в убийстве и стрельбе в мечети 28-летнего Брентона Тарранта под стражей до 5 апреля. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщило издание Television New Zealand.
Отмечается, что заседание продлилось всего около минуты. В зале суда Таррант "не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты".
Полиция Новой Зеландии сообщила, что ответственность за оба нападения на мечети Крайстчерча несет один человек − Таррант.
"Сейчас мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. К дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако, какие именно, будет определять следствие", − заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.
Он также подчеркнул, по всей стране усиливается присутствие полиции, в том числе в мечетях и на общественных мероприятиях, а в Крайстчерч дополнительно прибыли 125 офицеров.
По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.
Полиция задержала четыре человека: трое мужчин и одну женщину. Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.
Убивая людей в мечети, мужчина вел видеотрансляцию происходящего в соцсети.
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Австралиец Брентон Таррант, который убил полсотни людей в одной из мечетей в Новой Зеландии, работал тренером в спортивном зале в городе Графтон, а также любил...
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