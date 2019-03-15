Ответственность за оба нападения на мечети Крайстчерча несет один человек − Таррант









телекана л АВС в пятницу, 15 марта. Об этом сообщаетл АВС в пятницу, 15 марта.





Так, менеджер тренажерного зала Big River Gym Трэйси Грей рассказала, что после окончания школы в 2009 году, Таррант до 2011 года работал в спортзале.





"Он был очень преданным личным тренером", – сказала Грей и добавила, что Таррант не производил впечатления человека, который увлекается огнестрельным оружием.





Потом Брентон Таррант отправился в путешествие по странам Азии и Европы. Точно известно, что он посещал Северную Корею и Пакистан.





"Думаю, что-то изменилось в нем за те годы, которые он провел за границей", – сказала она.





Также журналисты выяснили, что Таррант финансировал свои поездки благодаря заработкам на рынке крипто валют





Погибли по меньшей мере 49 человек, десятки были ранены. Накануне он написал манифест, в котором описал свои намерения. Таррант объяснил свои мотивы как месть за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.

Дополнение